Voormalige Saab-fabriek gaat dikke roadsters bouwen

De fabriek in Trollhättan gaat voor het eerst roadsters bouwen.

Onder autoliefhebbers is Trollhättan bijna net zo bekend als Stockholm, omdat dit natuurlijk de voormalige bakermat was van Saab. Hier zijn talloze Saabs van de band gerold, van de eerste Saab 92 tot de laatste 9-5. Binnenkort gaan er echter hele andere auto’s geproduceerd worden in Trollhättan.

AC Cars heeft namelijk de handen ineengeslagen met T-eningeering, het bedrijf dat de faciliteiten in Trollhättan momenteel beheerd. AC lijkt misschien net zo goed vergane glorie als Saab, maar niets is minder waar. AC bestaat op miraculeuze wijze nog steeds en komt met een moderne versie van de Cobra.

Zoals we al eerder schreven heeft de nieuwe AC Cobra klassieke looks, maar is het een volledig nieuw model. De motor is geheel historisch verantwoord, want dit is een 5,0 liter V8 van Ford. Je hebt de keuze uit een atmosferische versie en eentje met supercharger.

Dan is er ook nog een derde optie: een 2,0 liter viercilinder met 395 pk. Niet historisch verantwoord, maar verder geen gekke keuze voor een lichtgewicht roadster. Dan wordt het meer een Lotus dan een AC, maar dat heeft ook zijn charme. Overigens is de nieuwe Cobra niet altijd een roadster: een coupéversie is er ook.

De nieuwe AC Cobra zal dus (mede) in Trollhättan gebouwd worden. Kennelijk is er genoeg vraag, want AC heeft ook al faciliteiten in Engeland en Duitsland. In Zweden zal ook ontwikkeling plaatsvinden, want de Britten kunnen gebruik maken van het testcircuit wat bij de fabriek hoort.