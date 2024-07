Ai, winst Stellantis gehalveerd sinds vorig jaar

Dacht je dat de cijfers van Tesla tegenvielen? Dan heb je de halfjaarcijfers van Stellantis nog niet gezien.

Gisteren schreven we over de kwartaalcijfers van Tesla. Die waren niet direct om over naar huis te schrijven. De winst daalde in het afgelopen kwartaal met 45%. Bij Stellantis gingen de zaken niet veel beter. Integendeel, de zaken gingen slechter.

Stellantis heeft niet over de kwartaalcijfers, maar over de cijfers van het eerste half jaar. Het megaconcern noteerde een winst van €5,6 miljard. Dat klinkt goed, maar dit was wel eventjes 48% lager dan in het eerste half jaar van 2023. Oftewel: de winst is bijna gehalveerd. Ook de omzet daalde met 14%, naar €85 miljard.

Met name in Noord-Amerika heeft Stellantis flink minder auto’s kunnen leveren, omdat er verschillende modellen uit productie gingen, waaronder de Dodge Charger en Challenger en de Jeep Renegade en Cherokee. De VS was nou juist een markt waar Stellantis veel winst maakte. In Europe heeft Stellantis vooral minder Fiat 500’s en Opel Mokka’s kunnen slijten.

Maserati is ook nog het benoemen waard: de verkopen van het merk met de drietand daalden met maar 58%. Dat komt natuurlijk omdat het merk in een overgangsfase zit. Nu moest Stellantis het sowieso nooit van Maserati hebben, dus we kunnen de tegenvallende cijfers niet aan Maserati wijten. Sowieso lag het niet alleen aan de afname van de leveringen: ook zaken als herstructureringskosten en ongunstige wisselkoersen speelden Stellantis parten.

Stellantis heeft wel goede hoop dat het komende half jaar weer beter wordt. Ze hebben namelijk een hoop nieuwe modellen gelanceerd, waaronder de nieuwe 3008 en 5008, de Ypsilon en de Grande Panda. De spotgoedkope Citroën ë-C3 zou de verkopen van Stellantis ook nog wel eens een flinke boost kunnen geven.