Red Bull: “Gasly heeft Control-Alt-Delete nodig”

Vruuuger zag je het nog wel eens in de F1: verschillen van ruim een seconde of meer per ronde tussen teamgenoten. En dan ging het niet alleen om de kneusjes van de grid, maar ook over coureurs waar we nu met respect over spreken. Een fameus voorbeeld is de Grand Prix van Monaco in 1988, waarbij Ayrton Senna in de kwalificatie op een droge baan maar liefst 1,427 seconden sneller was dan Alain Prost. Maar ook Schumacher was tijdens zijn Benetton-periode niet zelden een dikke seconde rapper dan teamgenootjes als Herbert, Lehto en Verstappen senior. Nou weten we inmiddels dat dat wellicht een andere reden had, maar toch.

Tegenwoordig is het al veel als je, laten we zeggen, meer dan drie tienden per rondje toegeeft op een teammaat. Het is misschien wel tekenend voor het feit dat het niveau hoger is dan ooit. Er zijn steeds meer rijkaards op de hele wereld en dus ook zoontjes (en misschien ook dochters nu) die de mogelijkheden hebben in een kartje te stappen. Zo is de talentenpoel automatisch groter dan ‘ie waarschijnlijk ooit geweest is. Een andere theorie is dat de F1 auto’s van nu gewoon makkelijker te rijden zijn en de verschillen tussen ‘best goed’ en ‘echt top’ daardoor uitgedrukt in tijd kleiner.

Bij Red Bull Racing zien we dit jaar echter een enorm verschil tussen de twee coureurs, zoals we dat lange tijd niet meer gezien hebben. Na de winst van Verstappen in Oostenrijk (waar Gasly zevende werd) is het verschil nog pregnanter: de Fransman heeft nu officieel als beste resultaat een vijfde plaats achter zijn naam staan in een racewinnende auto.

Het is dan ook voor iedereen de vraag: hoe lang kan dit zo nog doorgaan? Kan Red Bull Racing het verantwoorden om Pierre in de auto te laten zitten als hen dat een kans op plek twee in het constructeurs kampioenschap kost? Als een technische directie die het vertrouwen uitspreekt in een verliezend coach, geeft Red Bull aan dat Gasly nog even respijt krijgt. Christian Horner laat bij Motorsport optekenen:

Ik denk dat Pierre een moeilijke tijd doormaakt. We doen ons uiterste best om hem te steunen. Hij heeft gewoon een reset nodig. We weten waartoe hij in staat is. Ik denk dat hij in zijn hoofd gewoon ‘ctrl alt delete’ moet indrukken en opnieuw moet beginnen. Hij is ontzettend snel. Het probleem is volgens mij dat Max elke week levert en dat Pierre daardoor onder meer druk komt te staan om ook te presteren. We scharen ons achter hem, we geloven nog steeds in hem en we geven hem al onze steun om te proberen het talent dat hij heeft te voeden. Er is geen intentie om Pierre te vervangen. Hij is onze rijder, we werken met hem en proberen het beste uit hem te halen. Hij maakt een moeilijke tijd door maar we doen ons best om hem erdoorheen te slepen.

Om nog even terug te komen op de grote verschillen tussen coureurs bij hetzelfde team in het verleden: sommigen menen dat PG10 niet hetzelfde materiaal heeft als Max en dat Red Bull het gebrek aan resultaat daarom accepteert. In de F1 gaat het immers om kleine details: net even de betere monteurs, het betere chassis, 3 pk extra uit de motor. Als al die voordeeltjes naar Max gaan zou dat Pierre tenminste nog een beetje vrijpleiten. Doch voor wat het waard is geeft Horner echter te kennen dat er (in ieder geval op de Red Bull Ring) niks ‘mis’ was met Pierre’s RB15.

Hoe dan ook lijkt het er dus op dat Pierre, die vorig jaar nog de intentie uitsprak Verstappen het vuur aan de schenen te willen leggen, in ieder geval nog enkele races de kans zal krijgen zichzelf te verbeteren. In zijn voordeel spreekt dat hij in de opstapklasses ook vaak een slow starter was, maar dan wél wist toe te slaan in zijn ‘tweede jaar’. Op die manier won hij de titel in de Eurocup Formula Renault 2.0 (eerste jaar 10de) en later ook in de GP2 (eerste jaar achtste). Maar of Pierre ook dit keer zóveel tijd krijgt, wagen we te betwijfelen…

Image-Credt: Max en Pierre spelen FIFA via Instagram