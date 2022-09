Ferrari F1 baas vindt Zandvoort kritiek niet leuk

En dat vindt niemand natuurlijk. Maar laten we wel zijn, de Binotto kritiek is wel logisch!

De ene commentator heeft net iets meer bereik dan de andere. Zo gebeurde het dat Binotto niet publiekelijk reageerde op onze handgebaren in de Autoblog bioscoopzaal. Daar waar we normaal naar de F1 kijken. Maar wel op ene N Rosberg die ook een mening had over de Italiaanse renstal. #Italiansdoitbetter zien we geregeld online. Maar in het geval van de performance van het Ferrari F1 team uit Maranello is het dit seizoen pijnlijk duidelijk dat niet alle puzzelstukjes op de juiste plaats vallen.

Charles Leclerc imponeerde aan het begin van het seizoen met een auto die ook serieus in vorm leek. Maar ‘it went all downhill from there’, zoals een andere gevleugelde uitspraak luidt.

Maar Binotto laat zich keer op keer niet vastpinnen op kritiek en zaken die verbeterd kunnen worden. Gevraagd naar de mislukte pitstop van Sainz in Zandvoort houdt hij tegen de verzamelde pers vol dat het geen zin heeft om personeel te wisselen, omdat het team prima zou zijn. Daarnaast zou een team volgens hem ook vooral gebaat zijn bij stabiliteit.

Potentieel

Anderzijds geeft Binotto in reactie op de kritiek wel aan met het understatement van het jaar dat ze “wellicht niet het gehele potentieel van de auto benutten” gevolgd door een algemeen “er is iets mis dat we op moeten lossen”. Mattia maakt zich ook meer zorgen om de pace van de auto dan om de vele fouten die er in strategie en uitvoering worden gemaakt de laatste races. Want zoals hij stelt: het potentieel zit er in de auto.

Dat laatste heeft elke F1 kijker al kunnen vaststellen aan het begin van dit seizoen. Maar wat iedereen ook ziet vanuit zijn luie stoel is dat er best wat fouten gemaakt worden.

Ook Nico Rosberg in zijn rol als commentator voor SKY F1 ziet dat en deelde zijn mening. Rosberg ging zo ver om de vergelijking te trekken met de lagere klassen F2 en F3, daarin zouden fouten zoals bij de pittstop van Ferrari al zelfs niet meer voorkomen.

Mattia had er na het lezen van de Italiaanse maandagmorgen kranten wel genoeg van en kon het niet nalaten om terug te katten naar Nico: “het is wel heel gemakkelijk om van buiten de paddock commentaar te geven zonder alles details te kennen”. OK Binotto, fair point. Maar het wordt nu wel tijd om even de boel op scherp te zetten daar wat ons betreft!