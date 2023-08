EV’s waren misschien NIET de oorzaak van Fremantle Highway brand

En dus is elke EV ‘believer’ boos op ‘de media’. Vinden wij wat van!

Het is grappig hoe we bij Autoblog boze mailtjes krijgen om één bericht. De een vindt dat we ons hoofd niet in het zand moeten steken en de EV moeten omarmen de ander vindt ons een stel groene boomknuffelaars met tarwegrassap-fetish. Het is al helemaal hilarisch als je ziet dat het gaat om hetzelfde bericht.

In dit geval gaat het om de Fremantle Highway waar we dankzij een scherpe Autoblog-lezer een leuke update over hebben. Er werd namelijk aangenomen dat het kwam door een elektrische auto die ineens en spontaan vlam vatte.

Niet zo heel vreemd. Gekende nieuwsmedia brachten het nieuws dat woordvoerders spraken over: “waarschijnlijk gestart bij een EV”. En daarnaast ook nog een medewerker van de rederij die hetzelfde herhaalden.

EV’s niet de oorzaak van de ontstaan brand

Op de stalen schuit waren 3.784 auto’s aanwezig en daarvan waren er 498 elektrisch. Volgens de Japanse medewerker Shoei Kisen Kaisha ontstond het vuur bij een van de EV’s.

Ongeveer 900 tot 1.000 auto’s – waaronder de elektrische auto’s – zijn nog in goede conditie. Het vuur is hoogstwaarschijnlijk ontstaan op de achtste verdieping (van de twaalf in totaal). De kans dat de brand is ontstaan door een elektrische auto, is dus heel erg klein.

Dus alle EVangelisten kunnen opgelucht adem halen. Ze zullen niet door het slijk gehaald worden vanwege het ontstaan van de brand.

Dat EV’s anders branden dan traditionele auto’s, daar moeten we het even niet over hebben van hen. Want er is klaarblijkelijk een hetze aan de gang tegen de EV.

GIVE US A FREAKING BREAK! Als er ergens een hetze tegen aan de gang is, dan is het wel tegenover de ICE auto.

Het vermoeden naar buiten brengen (zoals ook wij deden) dat de brand is gestart door een EV was dus niet ongefundeerd. Maar het heeft er alle schijn van dat deze claim niet bewezen kan worden. Mea Culpa wat dat betreft!

Brand wel degelijk lastig te blussen door EV’s

Wat natuurlijk wél zo is, is dat de elektrische auto’s het blussen enorm lastig maken. Dat komt door het meest knakige onderdeel van de elektrische auto: de accu. Deze is te zwaar, heeft te weinig capaciteit en degradeert als een malle. Bij de Xenos zouden ze het niet durven verkopen. Het zijn ook ondingen als er brand ontstaat.

Bij een brand houden de accucellen de hitte vast en kunnen later alsnog ontvlammen, ook na het blussen. Dus eventjes blussen is er niet zo maar bij en dat is een nadeel als een object in lichtelaaie staat. Dus ach ja, zo hebben we in één artikel de EV-haters en anti-autobrigade in één klap in het harnas gejaagd.

Via: The Driven.

Fotocredits: EMK Vissers via Twitter.