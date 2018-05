Arden geeft ons een waardig Project 8-alternatief

Dus jij wilt een snelle Jaguar-sedan maar geen circuitmonster zoals de XE SV Project 8?

Arden komt vaak genoeg langs met hun creaties. De Duitse tuner focust zich op Engels spul, met name Land Rovers en Jaguars. Een tijdje geleden kwamen ze op de proppen met de XE AJ24, een tuningsetje voor de XE waar vooral onder de kap het nodige heeft plaatsgevonden.

Leuk, maar het kan veel extremer. En dat weet Jaguar zelf ook. De gelimiteerde XE SV Project 8 is de XE die we altijd al gewild hebben. Een V8 met 600 pk, onder een feloranje carrosserie met een grote wang achterop. Helaas is een Project 8 duur en gelimiteerd. En zoals al eerder gezegd: gezien het ontbreken van een achterbank is het niet meer de praktische vierzits sedan die het ooit was.

De middenweg tussen de twee werelden komt opnieuw van Arden. Minder heftig dan de SV, dus geen V8 en “slechts” 463 pk. Aangezien de tuner dat uit een V6 peutert toch wel een lekker aantal. Deze AJ24 RS brengt verder een aantal cosmetische veranderingen mee om de auto in de stijl van de Project 8 te maken.

Dat is redelijk gelukt. De uitgeklopte wielkasten, splitters en spoilers maken de auto vrij heftig. Tel daar de authentieke SV-streep die over de hele auto gaat bij op en je hebt een toffe Britse supersaloon. Het is dan wel geen Project 8, maar wel het dichtst bij wat je daarbij gaat komen.