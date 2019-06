Max Crashstappen is al bijna een jaar niet meer

Dat doet hij goed!

Er is niet perse een ‘laagseizoen’ geweest waarin Max Verstappen een hoop auto’s tegen de vangrail heeft geknald, maar in zijn relatief jonge carrière is het toch al een aantal keer gebeurd. Part of the game, natuurlijk, maar het moet niet te vaak plaatsvinden. Omdat verscheidende cynische mensen na een paar kleine missers al spraken van Max ‘Crashstappen’ en dat ‘ie zijn vader achterna gaat, zijn er nog wat sporen te vinden van de social mediaposts en websites die zij schuddebuikend hebben aangemaakt. Eén daarvan is Crashstappen.com. Waarom we dit onderbroekenhumor vinden: de URL-ondertitel “If Max hasn’t crashed, is it even a race?” De site zelf bevestigt ook al dat dat pure kolder is.

De site laat namelijk zien dat de laatste crash van Verstappen tijdens de GP van Engeland in 2018 was. Tijdens VT2 werd hij naar eigen zeggen ietwat overmoedig, wat resulteerde in gripverlies. Kan gebeuren, even goede vrienden. Goed, dat incident is op het moment van schrijven 342 dagen, 5 uur en 56 minuten geleden. Hebben we daar beeld van? Jazeker!

Friday went from bad to worse for the Austrian Grand Prix winner 🙁#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/oXfLXXBnOQ — Formula 1 (@F1) July 6, 2018

Nou beweert men wel eens dat crashen nog beter entertainment is dan starten en finishen met dezelfde onderdelen op je auto, dat kunnen wij niet voor jou bepalen. Voor de racers zelf, die niet graag een peperdure bolide in de boarding parkeren, is een clean record noemenswaardig. De laatste crash van Verstappen is over 23 dagen precies een jaar geleden, dát vinden wij noemenswaardig. Want zeg nou zelf: sinds de helft van het vorige seizoen en dit hele seizoen geen klappers, dat doet hij toch wel goed. Overigens, ja, je kan de kleine en memorabele aanrijding met Ocon een ‘crash’ noemen, maar al dan niet in de gehoopte positie heeft Max toen wel zijn bolide over de finish gesleept.

We gaan kijken of Max dit kan volhouden. De volgende GP is volgende week zondag te zien (23 juni), dan strijden de coureurs op Circuit Paul Ricard om de winst tijdens de GP van Frankrijk.