Mercedes viert een feestje met de G-Klasse

Van harte gefeliciteerd!

De peperdure G-Klasse gaat alweer een tijdje mee. De intorudcite van die Geländewagen was in 1979. Jazeker, alweer 40 jaar. geleden. Zal Mercedes dat niet eens moeten vieren met een speciaal model? Maar natuurlijk doen ze dat.

De auto in kwestie is de G-Klasse ‘Stronger Than Time’ special edition. Een speciale editie die aan moet geven dat de tan des tijds niet heeft kunnen knagen aan de evergreen van Mercedes.

De speciale G-klasse krijgt standaard het AMG-Line pakket. Daus met sportievere bumpers, grotere wielkasten en een sportuitlaat (op de benzinevariant, althans). Tevens krijgt het feestvarken een setje 20″ lichtmetalen velgen. Maar er is meer! Zo heeft de Stronger Than Time ook het RVS-pakket met treeplanken, dorpellijsten en een cover voor het reservewiel in roestvrij staal uitgevoerd. Nu horen wij u vragen: “Zijn er ook speciale badges?” Het antwoord luidt: ja, er zijn diverse ‘Stronger Than Time’ badges. Als je de deuren open doet, wordt deze boodschap ook op de grond geprojecteerd. Stijlvol.

Ook in het interieur zien we badges. Om de feestvreugde verder te verhogen is het nappaleren interieur voorzien van gouden stiksels. Tegen meerprijs kunnen klanten kiezen voor een tweekleurig lederen interieur. De auto is sowieso voorzien van multicontour stoelen, ambiente verlichting en het geweldig klinkende Burmester geluidssysteem.

Er is keuze uit drie motoren. De G500 met 4.0 V8, goed voor 422 pk en 610 Nm. Een andere optie is de G400d, met zes-in-lijn goed voor 330 pk en 700 Nm. Inderdaad, dezelfde motor als in de GLS 400d die sinds gisteren leverbaar is. Als laatste is er een G63 AMG mogelijk, alhoewel deze op details afwijkt van de reguliere G-Klasses. Zo viert deze specifieke variant het twintig jarig bestaan van de G-Klasse in AMG-uitvoering.