Hier, nog meer info over de eerste elektrische Honda

Stukje bij beetje krijgt de elektrische stadsrakker vorm.

Honda heeft het jarenlang redelijk lastig op de Nederlandse automarkt gehad. Tradtioneel zijn Honda’s wat duurder dan producten van bijvoorbeeld de Franse of Zuid-Koreaanse concurrentie. Nu is het wel iets wat zich later uitbetaalt, want Honda’s staan traditioneel ook hoog in de betrouwbaarheid-statistieken.

Toch zijn die statistieken niet voldoende om het koperspubliek en masse naar de Honda showrooms te lokken. Voor het extra geld wat een HR-V, CR-V, of Civic kost, staat er een hoop ander leuks op je oprit. Honda heeft echter een manier gevonden om kopers toch iets unieks te geven: de Honda E.

Wat we weten is dat de styling van het laatste prototype dicht bij de definitieve styling zit en het rijbereik wordt zo’n 200 km. Honda deelt met ons een plaatje van de aandrijflijn, waardoor we een nog beter beeld krijgen van de Honda E.

Dat de auto compatibel is met snelladen, dat wisten we al. Ook de rest van de aandrijflijn lijkt ‘conventioneel: de accu zit in de vloer. Het accupakket is 35,5 kWh groot. Voor zijn formaat is dat ok√©, maar dan snap je ook waar die iets tegenvallende 200 km vandaan komt.

Verder: de elektrische motoren drijven alleen de achterwielen aan. Verder heeft de auto onafhankelijke vering, wat je op zich ook wel mag verwachten. Mensen uit het VK, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen kunnen de auto al pre-orderen, zo’n 31.000 mensen deden dat al. We weten nog steeds niet hoe duur de auto wordt, dit kan de make or break zijn voor de Honda E. Zoals in de eerste alinea gezegd werd, prijzen zijn niet waar Honda’s veelal het gunstigst uit de test komen.