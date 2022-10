Toto Wolff noemt dreigementen van Red Bull lawaai

Terwijl we weer gezellig naar regen aan het kijken zijn, doet Mercedes’ teambaas Toto Wolff Red Bulls dreigementen af als ‘lawaai’.

We hebben weer een gift that keeps on giving bij de hand in de Formule 1. De koningsklasse staat opnieuw op de kop, door geruchten dat er regels gebroken zouden zijn. In dit geval zou Red Bull de grote boosdoener zijn en de implicaties zijn potentieel gigantisch. Als Red Bull, zoals het gerucht gaat, vorig jaar keihard door het budget cap heengeschoten is, zou dat zelfs kunnen betekenen dat MV1 weer even MV33 wordt. Als in: sommigen speculeren er al over dat de FIA Max zijn titel moet afpakken.

Tot op heden hebben we in deze saga gehad:

En nu krijgen we de respons op de respons van Christian Horner, door niemand minder dan Toto Wolff. Horner liet namelijk doorschemeren dat Red Bull denkt aan juridische stappen vanwege lasterlijke aantijgingen. Echter doet Wolff deze dreigementen nu af als ‘slechts wat lawaai’. Bij GPFans zegt Wolff:

I didn’t see that interview, maybe I should spend time watching it. That’s noise. At the end, there is a process. On Wednesday, there will be certificates of compliance issued or not and then if somebody has not complied, there is a process and governance that is in place. For me, I am 100 per cent sure the FIA will do the right thing, so everything else is all chatter until then. Toto Wolff, smooth operator

Het klinkt allemaal redelijk van Wolff…Behalve dan dat hij even voorbijgaat aan het feit dat hij zelf een grote rol heeft gespeeld in het opkloppen van het gerucht voordat de resultaten bekend zijn. Zonder het direct te zeggen, benadrukt Wolff ook nog eens het belang van het feit dat de FIA ‘de regels naleeft’:

Plus, it is important the cost cap is being complied with. It is a cornerstone of the new regulations and I very much hope all of the teams have done that.

I have no reason to doubt the FIA will not 100 per cent act on their own governance or their own regulations because they know how important it is going forward. We are all aware the regulations, be it technical, sporting and now financial, have to be regulated, policed in the right way and we just need to adhere. I have 100 per cent confidence in the process and in the FIA and that is why everything else is noise. Toto Wolff, wil de FIA inpeperen dat deze regels heeeeeel belangrijk zijn

Het is dus weer lekker over en weer modder gooien. Maar we moeten zeggen…Wat je ook vindt van de motieven en methodes van Wolff, als Red Bull echt de regels heeft vernaggeld, is een (forse) straf wel aan de orde. Woensdag weten we meer, want dan komt de FIA met haar certificaten naar buiten.