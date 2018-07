“Max nu zorgvuldig genoeg om kampioen te worden”

Eindelijk.

Martin Brundle is een oprecht en verstandig persoon. Hij is één van de weinige personen in de paddock die zich niet zomaar van de kaart laat brengen door alle politieke spelletjes. Begrijpelijk, want de Brit heeft, naast talloze seizoenen verslag te hebben gedaan, zelf 165 Grand Prixs achter de rug en begrijpt het circus als geen ander. Logisch, dus, dat Brundle in vrijwel iedere situatie iets te zeggen heeft over de meest sensationele coureur van het veld: Max Verstappen.

Brundle, die in het verleden al eens liet vallen dat hij het liefst 22 Max Verstappens aan de start van een wedstijd zou zien staan, ziet na het feilloze optreden van Verstappen in Oostenrijk reden genoeg om Max de hemel in te prijzen. Brundle, die altijd opbouwende kritiek overheeft voor de Nederlander, constateert dat Max zichzelf inmiddels beter onder controle heeft. Controle die hem, in combinatie met zijn vurige, onvergeeflijke en meedogenloze karakter, in de nabije toekomst wel eens heel veel kan brengen.

Een typerend voorbeeld, waardoor Brundle uiteindelijk overtuigd werd van de huidige kwaliteiten van Max, zag Martin in de eerste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk. De inhaalactie van Max is volgens Brundle het meest duidelijke voorbeeld waarom Verstappen aan de vooravond van een gigantische toekomst staat. Dit schrijft hij in zijn column voor Sky Sports F1.

“He’s still the same old Max, full of precocious talent and raw speed, just picking his battles more carefully. After all those season dramas most drivers would not have moved alongside Raikkonen on the opening lap into the fast left hander of turn 7, after the Finn had struggled out of turn 6. Verstappen did, there was mild tyrewall contact, and he was through. It was a race-winning moment, just as he shrugged off others in Mexico on the first lap last season to do the same.”

De actie getuigt volgens Brundle van ware kampioenskwaliteiten. Hij vervolgt:

“These are the champions’ calls. Having sensibly stayed out of the earlier Raikkonen/Hamilton battle into turn 3, he could then have lost his front wing prompting another backlash, as will happen at some point, but he knows he must keep that shiny self-confidence intact and weather the storms. And that’s why at 20 years old he can already fill grandstands and smash the merchandise sales.”

We horen regelmatig uitermate lovende berichten over Verstappen, maar als iemand de toekomst van een talent als Verstappen kan voorspellen is Brundle het wel. Martin spendeerde het jaar 1983 immers verwikkeld in een titanenstrijd met Ayrton Senna in de Britse Formule 3.