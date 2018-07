Import, export en occasionverkoop blijft doorknallen

Recht zo die gaat.

Eerder dit jaar wisten we al te melden dat de occasionverkopen dit jaar sterk zijn gegroeid, ten opzichte van 2017. Nu we op de helft van het jaar zijn, kunnen we constateren dat de verkopen gezellig door blijven groeien. Inmiddels zijn er ruim 50.000 auto’s meer verkocht dan vorig jaar. Daarnaast deden ook de import en export het bijzonder goed. Dit schrijft VWE.

Vergelijken we het aantal verkochte occasions in de eerste helft van 2018 met die van 2017, dan zien we dat er 8,9 procent meer auto’s (51.185 stuks) zijn verkocht door autobedrijven. Consumenten verkochten 2,8 procent meer auto’s (9.742 stuks) aan andere consumenten. Het totaal voor autobedrijven staat momenteel op 624.086 auto’s, het totale aantal auto’s dat door de consument is verkocht, staat op 356.530 auto’s.

Hoewel de groei iets is afgezwakt, herkennen we nog altijd een flinke stijging ten opzichte van 2017. Inmiddels zijn er 119.153 auto’s geïmporteerd; dit is 21,2 procent meer adn vorig jaar, toen er nog 98.282 auto’s werden geïmporteerd. Over de export mogen we eveneens trots zijn, want na een milde stijging vorig jaar (0,7 procent), zitten we ondertussen al op 7 procent. In absolute aantallen steeg het totaal van 118.024 auto’s in de eerste helft van 2017 naar 126.248 auto’s tot nu toe.

Hieronder bekijk je de bestverkochte, geïmporteerde en geëxporteerde modellen van 2018, tot nu toe.

Beeld: Clio combo, via @kuifje