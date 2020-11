Max Verstappen: "Dit was gewoon kut" - Autoblog.nl

Max Verstappen was andermaal niet blij na de race.

Het zag er allemaal goed uit voor Max Verstappen vanmiddag. Met nog een rondje of twintig te gaan lag onze held tweede en dus was hij opnieuw op weg de Mercs te splitten. Dat mag dit jaar best beschouwd worden als een topprestatie, want de bolides van Das Haus zijn gewoon oppermachtig. Het mocht echter niet zo zijn.

Richting het einde van de race zagen we opeens een dikke stofwolk het beeld in dwarrelen, die wat Red Bull kleuren obscureerden. Albon is er weer afgevlogen, denk je dan. Maar neen, dat gebeurde later pas. Eerst was het nog de beurt aan onze eigen MV33. Hoe dan?!?

Uiteraard was het niet de schuld van Verstappen. In de herhaling bleek namelijk dat de rechter achterband van Max de geest gaf. Boos gaf Max Emilian het vermaledijde rubber nog een trap na toen hij uitgestapt was. Maar ja, keihard Pirelli afkraken is een beetje not done in de sport. De voormalig kalenderfabrikant doet ook maar gewoon wat de FIA van hen vraagt. Bovendien is de realiteit verder ook dat andere fabrikanten kennelijk niet staan te springen om in te stappen.

Toch laat Max tegenover de oranje Mic tussen de regels door zijn frustratie merken over het zwarte F1 goud. Jack probeerde het nog bedeesd te houden door te suggereren dat Max’ uitvalbeurt ‘vervelend’ was. Maar Max vond het nog wel iets erger dan dat:

Nou ja vervelend? Dit is gewoon kut. Er ging weer eens een band stuk. Het had een hele goede dag kunnen zijn, maar ja. Drie keer nul punten in Italië. Max Verstappen, gelooft niet meer zo in rubbertjes

Waarvan akte.