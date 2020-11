Helmut Marko gooit ijskoud water op Daniil Kvyat - Autoblog.nl

Kvyat pakte vandaag zijn beste resultaat van het jaar. Helmut Marko gooit echter op kenmerkende wijze koud water op de feestvreugde.

De F1 grid van volgend jaar begint steeds vastere vormen aan te nemen. Afgelopen week werd duidelijk dat Pierre Gasly volgend jaar bij Alpha Tauri zal blijven rijden en dat de twee Williams coureurs ook gewoon mogen blijven. Tevens gaat Hamilton natuurlijk zo goed als zeker door bij Mercedes en heeft Helmut Marko de intentie uitgesproken om Yuki Tsunoda in de tweede Alpha Tauri te zetten. De Japanner moet daarvoor alleen nog wel even zorgen dat hij dit jaar in de top-5 eindigt in de Formule 2. Maar op zich zou dat moeten kunnen lukken.

Geld

Bij Haas F1 is er nog niks officieel of officieus gemaakt, maar de verwachting is dat Nikita Mazepin daar gaat rijden middels een bak Uralkali geld als smeermiddel voor de deal. In de andere bolide van Haas zou dan potentieel Mick Schumacher geïnstalleerd kunnen worden op voorspraak van Ferrari. Een andere optie zou nog zijn dat Perez daar gaat rijden met behulp van Carlos Slim geld.

Wie komt er naast Max te zitten?

Maar via Perez komen we eigenlijk terecht bij het meest interessante nog niet ingevulde zitje, namelijk dat bij Red Bull naast Max Verstappen. Het is duidelijk dat Alexander Albon zich vandaag wederom geen dienst bewezen heeft met zijn optreden. Daarom zouden naast Albon voor het Red Bull zitje inmiddels ook ‘outsiders’ als Perez en Hulkenberg in beeld zijn. De laatste Red Bull coureurs die niet uit het opleidingsprogramma kwamen waren Coulthard, Webber en -wie kent ‘m niet- Bourdais, die nog een blauwe maandag voor Toro Rosso reed. Bobby D was een beetje een half-half gevalletje.

Kvyat, een man met veerkracht en toch een best aardig CV

Maar ja, dan is er natuurlijk ook nog good old Daniil Kvyat. De inmiddels 26-jarige Rus die in het verleden Formule Renault 2.0 en GP3 kampioen werd begon zijn F1 carrière als een speer. Na een jaar Toro Rosso kwam hij al in de Red Bull terecht, waarbij hij pardoes goed partij bood aan Daniel Ricciardo. Helaas voor Kvyat ging zijn carrière daarna weer net zo snel downhill als dat ‘ie opgeklommen was. Kvyat werd ongeveer 5.389 keer ontslagen door Helmut Marko, alvorens toch weer terug te keren bij gebrek aan nieuw beter talent.

Marko bikkelhard

Nou zou het natuurlijk een beetje gek zijn als Kvyat, die dit jaar duidelijk de mindere is van Gasly, opeens weer naar Red Bull Racing zou mogen. Maar ja, Marko heeft wel gekkere dingen gedaan. Kvyat werd vandaag vierde, zijn beste resultaat van het jaar. Wat nou als de Rus die lijn opeens doorzet in de nog resterende races van het jaar? Krijgt ‘ie dan misschien alsnog een kans? Nou, neen. Bij Sky Sports is Helmut Marko bikkelhard:

Nee, ik heb ‘m gefeliciteerd met dit goede resultaat en het is ook goed voor hem, maar het doet niks voor zijn kansen voor volgend jaar bij ons. Helmut Marko, creëert stinkende wonden door een gebrek aan zalvende woorden

Waarvan akte. Blyat!