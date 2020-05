Max Verstappen doet mee aan 24u van Le Mans

Eindelijk is Max Verstappen serieus in actie te zien op het virtuele raceveld, namelijk op Le Mans.

Terwijl het fysieke raceseizoen nog altijd voor een groot gedeelte op z’n gat ligt, zijn coureurs veelal online te vinden. Er vinden in diverse categorieën online races plaats. Iemand die we nog weinig in actie hebben gezien op virtueel gebied is Max Verstappen. De Nederlander schittert in afwezigheid, maar kunnen we binnenkort eindelijk in actie zien tijdens een echte virtuele race.

De FIA World Endurance Championship heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat Max Verstappen mee gaat doen aan de virtuele 24u van Le Mans. Het gaafste raceweekend ter wereld is vanwege het coronavirus verzet. Eigenlijk zou de race in het weekend van 13 en 14 juni plaatsvinden. De datum is verschoven naar 19 en 20 september. Onder voorbehoud natuurlijk, er is nog altijd een kans dat de 24u van Le Mans helemaal niet doorgaat dit jaar.

Toch valt er wat te beleven in het weekend van 13 en 14 juni. De 24u van Le Mans zal dan digitaal verreden worden. Coureurs van over de hele wereld doen mee aan dit virtuele event, zo ook Max Verstappen. De Formule 1-coureur maakt deel uit van het simulatie raceteam Team Redline.

Samen met Lando Norris, Atze Kerkhof en Greger Huttu zal Max Verstappen deelnemen aan de 24u van Le Mans. Net als bij de echte race wisselen de coureurs elkaar af. Alleen dit keer niet op Le Mans, maar vanuit eigen huis.