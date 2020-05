Plug-in hybride BMW X2 is nu een dingetje

Er is een plug-in hybride BMW X2. De perfecte auto voor wie hip wil zijn op de P.C. én voor het hoofdkantoor van GroenLinks.

Er zijn soms van die auto’s die gewoon helemaal hip zijn. Nu bedoelen we niet automatisch goed, snel, gaaf of indrukwekkend, maar hip. De BMW X2 (F39) is zo’n auto. Het is precies wat men wil tegenwoordig: een hoge instap, crossover, coupé-achtige daklijn, een premium badge en een grote mogelijkheid aan opties, waaronder het verplichte sportpakket.

Nog hipper

Maar de compacte crossover wordt nu nog hipper, want de fabrikant uit München heeft een nieuwe motor. Deze is voor Nederland extra bijzonder, want het gaat namelijk om de X2 xDrive25. Ondanks dat het een van de meest verwarrende typenamen is die je je voor kunt stellen, is deze heel erg belangrijk. Simpel gezegd: het is de plug-in hybride BMW X2. De auto was al aangekondigd, maar nu hebben we meer informatie en nog belangrijker: afbeeldingen!

Twee motoren

We beginnen met het technische aspect van de plug-in hybride BMW X2. De X2 xDrive25e is voorzien van twee motoren. De verbrandingsmotor is een 1.5 drieclinder met turbo en intercooler. De benzinemotor drijft de voorwielen aan. Tot zover niets bijzonders, dat is ook het geval met andere X2’s.

Elektromotor

Het bijzondere is namelijk de elektromotor. De elektrische motor bevindt zich op de achteras en drijft de wielen aan. Een effectieve manier om vierwielaandrijving te combineren met een hybride aandrijving. Het systeemvermogen bedraagt 217 pk, het gecombineerde koppel is 385 Nm.

Accupakket

De elektrische motor krijgt zijn ‘sap’ van een 10 kWh-accupakket. De plug-in hybride BMW X2 kan op een volle accu 57 kilometer puur elektrisch rijden volgens de WLTP. Om dit te bereiken, heeft BMW de auto verlaagd met 10 millimeter.

Aansprekende prestaties

Zorgt dit voor aansprekende prestaties? Nou, eigenlijk best wel. Van 0-100 km/u sprinten is namelijk in 6,8 seconden achter de rug. Dat is best rap voor een dergelijke auto. De topsnelheid van de plug-in hybride BMW X2 is dat echter niet, die is begrensd op 195 km/u. Snel genoeg om een Volvo naar de rechterbaan te dirigeren, maar niet om een eenvoudige 318i voor te blijven.

BMW M5 (E60)

Mocht je denken dat deze X2 óók gefacelift is (zoals alle andere auto’s deze morgen): niet echt en toch ook weer wel. De plug-in hybride BMW X2 ziet er namelijk wel iets anders uit dan de reguliere X2. Er zijn namelijk geen mistlampen aanwezig in de bumper. Het is niet de eerste potente BMW die dat niet heeft. De M5 (E60) had dit ook niet, bijvoorbeeld. Daarnaast heeft de X2 xDrive25e LED-koplampen. Ook is de kleur Phytonic Blue nieuw voor de X2.

De plug-in hybride BMW X2 staat gepland voor juli 2020. Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.