McLaren gaat Norris en Sainz minder betalen

Het McLaren F1-team moet maatregelen treffen vanwege het coronavirus. Een groot deel van het personeel is naar huis gestuurd.

Volgens de oorspronkelijke F1-kalender hadden we nu al twee F1-races achter de rug moeten hebben en keken we nu uit naar de Grand Prix van Vietnam van zondag. Hoe anders is het allemaal gelopen. Het coronavirus zorgt ervoor dat we nu naar digitale races kijken, in plaats van fysieke. Die simraces leveren echter een stuk minder kijkers (en dus geld) op dan de ‘echte’ Grote Prijzen. Minder inkomsten betekent echter niet meteen minder uitgaven. Daardoor kunnen Formule 1-teams in de problemen komen.

Maatregelen

Het McLaren F1-team voelt de bui kennelijk al hangen en voert daarom maatregelen in vanwege het coronavirus. De Britten zijn het eerste F1-team dat dergelijke maatregelen aankondigt. Carlos Sainz en Lando Norris gaan als onderdeel hiervan tijdelijk minder verdienen. Hoeveel is niet bekend. In het 2020-seizoen verdienen de twee volgens GPFans 3,5 miljoen euro (Sainz) en 225 duizend euro (Norris). Ook het management gaat erop achteruit.

Een andere maatregel is het naar huis sturen van het personeel. Deze zijn niet ontslagen, maar op verlof voor nog onbekende duur. Via de Britse overheid kunnen deze werknemers 80% van hun loon krijgen, tot maximaal 2500 pond, omgerekend 2833 euro. McLaren benadrukt dat iedereen ‘op lange termijn’ weer volledig terug kan keren naar zijn of haar functie.

Project Pitlane

Er is één uitzondering op deze laatste maatregel. Honderd tot honderdvijftig McLaren-werknemers werken namelijk aan Project Pitlane, een Brits initiatief waarmee beademingsapparatuur wordt gemaakt. Het personeel dat hieraan meewerkt, is niet met verlof gestuurd.

Het ligt voor de hand dat andere F1-teams ook zulke maatregelen moeten nemen of al hebben genomen. Daar is vooralsnog niks over bekend. Overigens is dit niet de enige ‘maatregel’ van McLaren rondom het coronavirus. Lando Norris heeft tijdens een Twitch-stream beloofd zijn hoofd kaal te scheren, als zijn volgers minimaal 10.000 dollar op zouden halen voor een WHO-fonds. Zijn kijkers zamelden 12.000 dollar in. Inmiddels heeft Norris al een scheerapparaat besteld, zo zegt hij tegen Formula1.com.