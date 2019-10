BREEK: dít zijn de nieuwe F1-regels voor 2021

Er gaat een hele hoop veranderen!

De topsport der topsport in de categorie autoracen is en blijft Formule 1. Elk weekend zitten miljoenen fans aan de buis gekluisterd om spectaculaire races te zien. Om de sport echter zijn sjeu te laten behouden, moeten er veranderingen plaatsvinden. Dat zijn vaak kleine regeltjes die de FIA in werking zet bij elk nieuw seizoen. Nu is er iets anders aan de hand. In 2021 gaat de sport compleet op de schop. De FIA heeft net bekend gemaakt wat alle veranderingen zullen zijn.

Kostenlimiet

Er is geen één team op de grid waar geld een daadwerkelijk probleem is. Wat wél kan uitmaken is het verschil in hoeveel een team te besteden heeft. Reken maar dat er bij Mercedes meer geld stroomt dan bij Williams. Dat is één van de redenen dat de auto’s van Mercedes beter presteren dan de rest van het veld, om het even simpel te zeggen. Dat is één van de dingen die gaat veranderen. Er komt een limiet van hoeveel geld er uitgegeven mag worden tijdens een F1-seizoen. De limiet die momenteel gehanteerd wordt is 175 miljoen dollar. Zo gaat het niet meer om wie het meeste geld uitgeeft, maar om wie zijn geld het slimst verdeelt. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 dat er een geldlimiet wordt gehanteerd. Ook betekent het dus dat kleine(re) teams meer kans hebben om podia te scoren. Meer dan ooit wordt belangrijk wie er rijdt en hoe goed diegene is, want de winnaar rijdt in een auto die op papier even veel geld heeft gekost als de rest van de bestuurders.

De nieuwe auto

Ook wordt een nieuwe auto gepresenteerd, eentje die de nieuwe reguleringen in beeld brengt. Wat in eerste instantie opvalt is het nieuwe lijnenspel, waar rondingen een grote(re) rol spelen. Ook lijkt de auto iets simpeler, volgens de F1 is vooral de voorspoiler versimpeld, de achterspoiler vergroot (DRS blijft) en de aerodynamica wordt overal verbeterd. Dat laatste heeft één hoofddoel: bestuurders moeten weer elkaar kunnen inhalen op de baan. Kort gezegd is er bij de huidige auto’s sprake van downforce-verlies (zo’n 40 procent) wanneer één auto achter de andere auto aanrijdt. De auto van 2021 heeft de aerodynamica om dit verlies te beperken tot 5 à 10 procent. Dit zorgt ervoor dat de auto’s dichterbij elkaar kunnen komen, zonder dat de achtervolgende partij in het nadeel komt. Zo gebeuren inhaalacties ook buiten de DRS-zones, waar de achtervolgende partij momenteel de grootste kans op voordeel heeft. Maar, zoals gezegd: DRS (Drag Reduction System) blijft een rol spelen in het nieuwe seizoen.

Verder krijgt de 2021-bolide de eerder voorgestelde 18-inch velgen met dunnere banden. Ook al eerder in beeld gebrachte LED-informatiepanelen worden ingevoerd, waarmee informatie over de auto en bestuurder op de wielen geprojecteerd kunnen worden. Samengevat in F1-taal:

In short, this is the kind of car kids will want posters of on their bedroom walls.

De raceweekenden en tussentijdse veranderingen

Momenteel kan een auto tijdens een raceweekend vrij prominent veranderd worden. Ook dat moet veranderen, want het zorgt ervoor dat vooral de topteams veel veranderingen doorvoeren. Uiteraard is dit nu ook uitkijken door de kostenlimiet, maar ook andere beperkingen spelen een rol. Zo bestaat het weekend nog steeds uit vrije training 1, 2 en 3, maar vanaf 2021 wordt VT3 cruciaal. Alle veranderingen die worden doorgevoerd voor VT3 zijn definitief voor de echte race: dat is bij deze de zogeheten parc ferme-status. Zo wordt de laatste vrije training een representatie van hoe de race gereden gaat worden en is het dan vooral de tijden en het oefenen voor de coureur die een rol spelen. Maar van de auto moeten de teams dan afblijven.

Sowieso wordt de tijd dat een team mag doorbrengen in een windtunnel verminderd. Daar zit al een limiet op, maar die wordt nog strakker aangetrokken. Ook hier is de reden dat teams minder moeten pielen met de auto en meer moeten gaan racen. Een laatste verandering is dat elk team verplicht wordt om jaarlijks tijdens twee vrije trainingen een ‘nieuwe’ coureur achter het stuur te zetten. De regels zijn dat de coureur in kwestie twee of minder GP’s heeft gereden. Zo kan ook jong talent in een echte renstal een podium krijgen en laten zien wat hij/zij kan, alvorens hij/zij wellicht een zonnige F1-carrière tegemoet rijdt.

Al deze regels gaan dus vanaf 2021 van kracht. Dit is unaniem besloten door de federaties in kwestie. Wat je hier ziet, is de toekomst. F1 moet de top van de autosport zijn en blijven, met hagelnieuwe technieken om hen daarbij te helpen.