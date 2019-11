Autoblog advies: rijdend kunstwerk voor 250.000 euro

Een hoog budget betekent niet per se een makkelijke keuze.

Edwin is al een tijdje aan het kijken naar een leuke auto voor erbij. Of beter gezegd, nóg een auto voor erbij. De beste man heeft namelijk al een paar leuke auto’s in zijn garage staan, waaronder een 964 RS, een 993 Carrera 4S, een 997 GT3 RS en een 991 GT3. Kortom, een bijzonder goed gevulde garage. Edwin had een oogje op de nieuwe 911 Speedster, maar onder de streep werd dat ‘m toch iets te gortig. De prijs is wel érg fors en er worden er stiekem best veel van gebouwd.

Niet dat het om een pure investering gaat, maar als de prijs erg stevig is en de verkochte aantallen hoog, zal dat op de langere termijn de waarde drukken en de afschrijving verhogen. Kortom, de nieuwe 991 Speedster was net even te gek. Maar als je het budget ‘verlaagd’ naar 250.000 euro, zijn er dan nog wel leuke opties?

Edwin is een pietje precies in wat hij wil. Voor de afwisseling moet het een cabrio zijn en het liefst een GT-achtige, geen Huracan Spyder ofzo. Ja, het is bekend: de stijfheid is dan minder, maar aangezien zijn 997 GT3 RS al een rolkooi heeft, is carrosseriestijfheid niet een prioriteit. Het moet een auto zijn die bijzonder genoeg is om zijn waarde te behouden. Aan de andere kant wil Edwin geen oldtimer, daar heeft hij niet zoveel mee. Hij zoekt een moderne klassieker die betrouwbaar is voor de leuke ritjes, snel genoeg is voor een beetje lol op de Autobahn of op het circuit en vooral niet te veel afschrijft. Sterker nog: een unit die potentieel in waarde gaat toenemen is heel erg wenselijk.

De wensen en eisen in de tabel:

Huidige /vorige auto's: Audi S6 Avant/ SQ5 TDI, Porsche 964/993/997 en 991. Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 250.000 euro. Mag minder, kan iets meer in geval van iets bijzonders. Wel waardevast! Jaarkilometrage: Maximaal 7.500 km per jaar. Waarschijnlijk minder. Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Bijzondere cabrio voor de zomerdagen en eventuele vakantie Gezinssamenstelling: We zijn met zijn tweeën. De kinderen zijn al het huis uit. Voorkeursmerken /modellen: Porsche 911 Speedster, Duits. No-go modellen / merken: Japans en Amerikaans

Porsche 911 Speedster (997)

€ 250.990

2011

20.000 km

Aantal exemplaren gebouwd: 356

Dit is de meest logische keuze, alhoewel je je moet afvragen of je wel moet gaan voor een logische keuze in dit vraagstuk. Als je al een aantal Porsches in je verzameling hebt staan, is nog een Porsche erbij geen vreemde toevoeging. De 997 Speedster voldoet aan veel eisen: ze behouden hun waarde erg goed en zijn behoorlijk zeldzaam. Voor de sportieve zomerse ritjes zijn ze uitstekend geschikt. Maar moet je dit wel willen? Ondanks dat de Speedster heel gelimiteerd was, gold dat niet voor de 911 op zich. Sterker nog, veel ‘unieke’ hardware van de Speedster zagen we later terug in de 911 Carrera GTS Cabrio. Die heb je voor de helft van het geld. Moet je er alleen even een Speedster decklid en Fuchs velgen opschroeven, dan heb je in principe dezelfde rijervaring. Dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn als je kijkt hoe groot het prijsverschil is.

BMW Z8 Roadster (E52)

€ 250.000

2001

25.000 km

Aantal exemplaren gebouwd: 5.703

De BMW Z8 is een beetje een lastig geval. Je houdt ervan of niet. Het retro-exterieur en interieur moet je aanspreken. Het feit dat een M5 (E39) dezelfde techniek heeft en veel beter rijdt moet je kunnen negeren. Ook is de Z8 stiekem niet zó zeldzaam. Er zijn er best een hoop van gebouwd. Qua prestaties en rijeigenschappen bungelt de Z8 in dit lijstje onderaan, terwijl de prijzen erg fors zijn. Maar de Z8 voldoet wel goed aan de gestelde eisen in dit advies. Het is absoluut wat anders dan weer een 911 of een Mercedes SL55, die beide in de meeste opzichten verder superieur zijn aan deze retro-roadster. Een andere optie is om te kijken naar de veel zeldzamere Alpina V8 Roadster, maar die hebben meestal véél meer kilometers gelopen als ze in het budget vallen.

Wiesmann Roadster MF 5

€ 240.000

2010

20.000 km

Aantal exemplaren gebouwd: 55 exemplaren

Als je voorkeur uitgaat naar Duits of Italiaans, is dit een leuk alternatief. Het is een Duitse auto met een Duitse motor. Maar de Wiesmann is zo opvallend als een Italiaan, ondanks dat het lijnenspel geïnspireerd is op een Britse sportwagen. Het is een vreemde creatie, maar in technische zin klopt ‘ie helemaal. Het is echt een bijzonder goed rijdende roadster, waarbij je merkt dat er veel geld in de R&D is ingestoken. De MF 5 heeft de briljante S85 motor van BMW Motorsport. Kenners weten dat we het dan hebben over de atmosferische V10. Omdat de MF 5 zo licht is, zijn de prestaties (evenals het geluid) adembenemend. Ze zijn erg zeldzaam. Zorg wel dat je een wat ouder exemplaar hebt, want de latere MF5’s kregen namelijk de 4.4 biturbo onder de kap. Die zijn nóg veel sneller, maar klinken voor geen meter. Wel zijn de V8-en inmiddels goedkoper dan de exemplaren met V10, maar toch.

Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster (R197)

€ 249.750

2013

20.000 km

Aantal exemplaren gebouwd: n.n.b.

De Mercedes-Benz SLS AMG is zo’n auto die een beetje in het vergeethoekje lijkt te zitten. De AMG GT is véél effectiever, betaalbaarder en succesvoller. De geschiedenis herhaalt zich, want het is precies wat de SLS toentertijd met diens voorganger deed, de SLR. De gewone SLS AMG is natuurlijk iconisch met die vleugeldeuren en de Black Series is het meest brute apparaat dat AMG ooit heeft gebouwd. Toch is de SLS AMG GT Roadster zeker de moeite waard om te bekijken. Ten opzichte van de standaard SLS zijn de verbeteringen enorm, die auto had echt moeite om de krachten van die V8 kwijt te kunnen. De SLS GT heeft nóg meer vermogen, maar kan er beter mee overweg. Omdat het een cabrio is, geniet je er nog meer van. Ook zijn die vleugeldeuren een beetje gênant als je elke keer in en uit moet stappen. De SLS is een behoorlijk moderne auto, maar met genoeg old-school eigenschappen.

Alfa Romeo 8C Spider

€ 249.500

2008

13.500 km

499 exemplaren

Deze auto benadert perfectie. Met perfectie bedoelen we niet de auto, maar hoe deze auto beantwoordt op de gestelde vraag. De Alfa Romeo 8C zelf is namelijk helemaal niet perfect. Het is geen comfortabele cruiser zoals de Mercedes SL, maar heeft ook bij lange na niet de scherpte van een Ferrari. Om elke dag te gebruiken is ‘ie te oncomfortabel, maar voor trackdays is ‘ie niet hardcore genoeg. Maar in dit geval gaat het daar niet om. De Alfa Romeo 8C Spider is namelijk bloedmooi vanuit elke hoek. Ondanks dat de auto in rijdynamisch opzicht geen grenzen verlegde, is het wel een enorme beleving, mede dankzij de hemels klinkende V8 die op papier minder potent is dan op asfalt. Dat laatste om zo een gepaste afstand tot Ferrari te behouden. Eigenlijk is de 8C perfect: de auto is zeer uniek, niet alleen als Spider (500 stuks), maar ook van de coupé waren er maar 500 stuks.

Aston Martin Vanquish Volante (VH310)

€ 249.000

2015

15.000 km

Aantal gebouwde exemplaren: onbekend

Aanvankelijk waren we aan het kijken naar een Vanquish Carbon Edition, die hebben een verbeterde transmissie (Touchtronic III) en een iets sterkere motor (nu 585 pk). Maar tijdens de zoektocht bleek al snel dat je bijna dezelfde auto, zij het in een andere kleurstelling, hebt voor hetzelfde geld. En het was juist de kleurstelling van de Carbon Edition die tegenviel (zwart of wit: meh). De Vanquish S modellen AM29-motor zijn al voor veel minder dan een ton te vinden. Het probleem is waardevastheid, want Aston Martins schrijven af. Er zijn er redelijk wat van gebouwd. Het is echter een uitstekende keuze voor Edwin in dit geval, want de auto is modern en comfortabel genoeg om mee op vakantie te gaan, maar biedt voldoende sensatie voor de leuke momenten. Het is alleen niet de allerbeste belegging. Doch als je die V12 aanslingert, interesseert je dat op slag niet meer.

YOLO: Ferrari 575M Superamerica (Tipo F133 G)

€ 260.000

2006

55.000 km

Aantal gebouwde exemplaren: 599 exemplaren

In principe zijn alle auto’s natuurlijk een YOLO in deze categorie, maar deze net even wat meer dan andere. De 575M Superamerica was een bijzondere variant van de 575M Maranello. De auto houdt een beetje het midden tussen een targa en een cabriolet. Het door Fiorivanti ontworpen Revochromico dak klapt 180 graden om je zo te voorzien van voldoende zonlicht. Ondanks het bijzondere dak is die Colombo V12 het spektakelpunt van de auto. Verrassend genoeg heeft deze méér vermogen (540 pk) dan in de coupé (515 pk). In het budget moet je het doen met het ‘comfortonderstel’ (niet de GTC) en de F1-transmissie. Qua waarde zit je safe: zeldzame Ferrari’s zijn nooit goedkoop geweest.

