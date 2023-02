Roadtrip-auto voor 3 mille – Autoblog Advies

Een betrouwbare en leuke roadtrip-auto voor 3K klinkt onmogelijk. Dat is het ook.

Het is nog februari, maar men is al bezig met de vakantieplannen. Daarbij krijgen we ook geregeld aanvragen voor een roadtrip-auto. Vaak doet men die aanvragen een paar dagen voordat men op vakantie gaat. “Hallo Autoblog, wij gaan aanstaande vrijdag op roadtrip. Ik heb voor 5 mille een Maserati Biturbo gekocht. Dat gaat wel goed toch?”. Een paar uur later krijgen we dan een foto van de genoemde auto op een gele vrachtwagen.

Ideale roadtrip-auto voor 3K

Maar Johan is er vroeg bij dit keer, zodat hij echt zorgvuldig iets kan uitzoeken voor de roadtrip. Het liefste wil hij geen pech hebben tijdens deze trip. In principe kunnen we heel erg kort zijn. Neem een Japanse D-segment auto. Het liefst zo saai mogelijk. Denk aan een grijze Honda Accord 2.0 met grijze stoffen bekleding. En zo waren er nog een hele rits aan soortgelijke auto’s. Maar het moet natuurlijk ook een beetje leuk zijn.

Johan is fan van het merk BMW en er mee opgegroeid. De voorkeur ligt dan ook met auto’s uit München. We zullen een BMW meenemen, maar in principe is elke BMW voor minder dan 3.000 euro een enorm risico. De kans dat de auto dan een frikandel, perenkist of hok is, is levensgroot aanwezig.

Johan maakt de roadtrip niet alleen. Hij gaat deze samen met een vriend van hem. Dan doen ze beide een roadtrip van 3.000 euro en verkopen beide de auto na afloop. Uiteraard is ons eerste advies: deel het geld en ga samen in één auto van 6.000 euro op pad. Maar ja, het idee was nu juist om met twee net-niet barrels op pad te gaan.

De wensen en eisen voor een roadtrip-auto voor 3K voor Johan kun je in onderstaande tabel lezen:

Huidige / vorige auto’s: Geen Koop / lease: Koop Budget: € 3.000,- Jaarkilometrage: 3.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Roadtrip auto voor een weekje touren door de Alpen Gezinssamenstelling: 2 Voorkeursmerken / modellen: BMW No-go merken / modellen: Frans

Disclaimer: gooi er even een paar honderd euro bovenop voor een beurtje. Ja, een Roadtrip-auto voor 3K wordt dan 3.300 euro, maar dat is het waard. Een beurtje en het liefst ook even een verse APK. Dan weet je in elk geval dat het hoognodige functioneert. Gebruikt kun je veel onderdelen vinden. Een setje gebruikte banden van een goed merk pik je voor 100-200 euro op Marktplaats (altijd beter dan nieuwe Hi-Fly’s). Uiteindelijk helpt dat onderhoud ook bij de verkoop van de auto. Als laatste: het land van herkomst bepaalt de betrouwbaarheid in dit overzicht. Dat is het budget. Voor 3.000 euro is het echt lastig om iets leuks én betrouwbaars te vinden. Uiteraard hebben we wel ons best gedaan!

BMW 318i Business (E46)

€ 2.750

2003

125.000 km

Als je een nette BMW wil, dan hebben we er eentje gevonden! Als je voor 2-3k gaat shoppen, kom je uit op een late E46. Motorisch zijn die minder betrouwbaar dan de vroegere modellen, maar hey: we hebben het over 20 jaar oude auto’s. Als er een issue is, dan was die al lang en breed tevoren gekomen. De 3 Serie is niet een bijzonder rappe of luxe auto. Het stuurt zeker niet onaardig.

Hydraulische stuurbekrachtiging is heel erg veel prettiger dan elektrisch, wat de folder ook zegt. Heel veel pit heeft de auto niet en je hebt ook niet die mooie zescilinder loop die je wil. Maar ja, dan ben je meteen meer geld kwijt (of staat het dubbele aan kilometers erop). Tip: nette compacts! Rijden ook uitstekend, zien er alleen niet uit. Volgens collega @jaapiyo is de E46 de beste auto in de wereld. Check hier het aankoopadvies van de BMW E46 om te zien dat hij niet doelt op de betrouwbaarheid.

Mercury Sable V6

€ 2.750

1997

75.000 km

Ja, heel erg leuk, zo’n BMW. Maar je wil toch dat een roadtrip gedenkwaardig is? Dat je terugkijkt en denkt: man wat was dat gaaf! En een BMW met viercilinder, stoffen bekleding en wieldoppen geeft een iets ander geval dan deze Mercury! We vonden er eentje en hij is heel erg lelijk. Dat weten we. Toch is het de ideale Roadtrip-auto voor 3K.

Ook het interieur is lelijk. En het is geen sportieve auto. Maar na 25 jaar beginnen Amerikaanse auto’s ‘logisch’ te worden. Over het algemeen zijn de motor en bak vrij eenvoudig. Ja, het zuipt een beetje, maar het loopt wel. Oh, én je hebt een voorbank! En de airco kan een sporthal koelen. En omdat het de Mercury Sable is, ben je premium onderweg. Doorverkopen kan wel lastig worden, want niemand kent ‘m meer.

Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0 Highline (1Y)

€ 2.995

2003

125.000 km

Maar dit rijdt toch niet sportief? Nee! Integendeel! Het is gewoon een Golf IV, maar dan met een slappe carrosserie. Ruim en praktisch is het ook niet. De Kever-vormgeving zorgt ervoor dat je heel erg weinig interieurruimte combineert met nog minder bagageruimte. Zeker in het geval van de cabriolet. Waarom dan toch aanraden? Nou, je kunt ze in ’technisch niet erbarmelijke staat’ vinden. Dan moet je wel genoegen nemen met een saaie 1.6 of 2.0. Maar dat is prima voor een Roadtrip-auto voor 3K die je daarna verkoopt.

Die twee motoren hebben als bijkomend voordeel behoorlijk betrouwbaar te zijn. Het zijn beide nog achtkleppers! Een Beetle rijdt dus niet sportief, het cruist op zich prima. Zeker lekker op de langere stukken. En met het dak open is ELKE auto leuker. Door een bergpas rijden met het dak naar beneden geeft een compleet andere dimensie. Voordeel: in de zomermaanden verkoop je een cabriootje altijd met gemak. Nog een voordeel: het is allemaal nog simpele VW-techniek, dus elke monteur van 35 heeft hieraan leren sleutelen.

Volkswagen Sharan V6 Highline (7M)

€ 2.950

2000

230.000 km

Huh, wat, nog een Volkswagen? Ja, sorry. Maar het is wel een compleet andere Volkswagen én eentje die je ook kan krijgen als Seat of als Ford. Aanvankelijk wilden we de beste MPV aanraden (de Renault Espace), maar het mag geen Frans zijn. En we zochten iets met een beetje leuke motor, want Autoblog. En waar kwamen we op uit? Nou, een Volkswagen Sharan met een VR6-motor! Het betreft een faceliftversie, dus dat betekent dat je de 24-kleps versie hebt met 204 pk!

Nu is de Sharan geen vederwicht, maar met 1.650 kg is een beetje compacte crossover veel zwaarder dan deze zevenzits ruimtereus. Ook als je niet met zes kennissen op pad bent, is het zo’n MPV geweldig om te rijden. Je zit lekker hoog en ontspannen op heerlijke captain chairs. Automaatje, cruise control, prima stereo: je zoeft heerlijk door Europa met zo’n apparaat. Ook handig: na een wijproeverij kun je gewoon van elke fles een doos mee nemen. Nadeel: alle dames denken dat je al (meervoudig) vader bent.

Saab 9-5 SE 2.3t (YS3E)

€ 2.950

2001

245.000 km

Bij Saabs en Volvo’s hoef je niet direct meteen bang te zijn voor hoge kilometerstanden. Over het algemeen zorgen baasjes van Zweedse auto’s erg goed voor hun Saab of Volvo. In dit geval kiezen we de Saab 9-3 met de 2.3 LPT viercilinder. Dit zijn reisauto’s bij uitstek. De motor is smeuïg en soepel, de stoelen zijn zalig (dat waren ze nieuw althans) en het rijgedrag is lekker comfortabel.

Tip: een setje nieuwe (waarschijnlijk) Opel-dempers kost niets en laat de auto zoveel beter rijden. Handig, die GM-techniek. Ook handig: wissers voor de koplampen! Je wist niet dat je het nodig had, totdat het er was. Geweldige auto’s voor de lange afstand.

Subaru Legacy Outback 3.0 H6 (BH)

€ 2.800

2002

260.000 km

Uiteraard moet er ook een Japanner in de lijst staan als je zoekt naar een Roadtrip-auto voor 3K. De beste keuze die je kan maken is een duffe sedan. Een Toyota Avensis die 15 jaar van één eigenaar is geweest ofzo. Maar ook die zijn tegenwoordig ietsje duurder. Dus we gingen verder zoeken en kwamen deze Outback tegen. Ja, deze Subaru is gewoon een opgehoogde Legacy. Maar het is een echte rouwdouwer die je het beste kan vergelijken met de Porsche 911 Dakar. Ja, echt! Je hebt namelijk een zescilinder boxermotor met vierwielaandrijving.

Een vrij unieke configuratie. En tegenstelling tot de Porsche is de Outback niet echt snel met deze motor. Het rijdt op zich prima door hoor, maar die automaat zorgt ervoor dat je niet telkens volgas wegrijd. Cruisen kan de auto echter uitstekend. Over het algemeen zijn dit soort auto’s vrij betrouwbaar, maar check eventjes goed op roest. En natuurlijk heb je het over een twintig jaar oude auto, dus kan er van alles misgaan in dit prijssegment.

Volvo C70 T5

2.999

1999

415.000 km

In plaats van een MPV kun je misschien beter in een stijlvolle GT door Europa cruisen. Sneller, sportiever en stijlvoller. De Volvo C70 is een reisauto bij uitstek. Er waren twee vijfcilinders leverbaar bij introductie, een 2.4T (met zo’n 200 pk) en een 250 pk sterke T5. En die hebben wij gevonden. In dit geval heeft ‘ie wel veel gelopen, maar bij een Volvo is een hoge kilometerstand gen probleem, mits onderhoud bekend is.

Het levert meer vertrouwen op dan een CLK320 die na 7 jaar Nederland in kwam met slechts 40.000 km en sindsdien ook 250.000 km op de klok heeft staan. Met andere woorden, kilometers zeggen niet alles. Het voordeel met deze Volvo is dat er in Nederland een enorme community is. Onderdelen is geen probleem en een liefhebber ervoor vinden als je ‘m weer gaat verkopen lukt ook wel.

YOLO: Jaguar S-Type 4.0 Sport (X200)

€ 2.650

2001

245.000 km

Als het dan toch om een kleine vakantie gaat, waarom niet een vakantie om nooit te vergeten? Met een Jaguar is dat veel leuker. De S-Type Sport was de sportiefste S-Type voordat de ‘R’ in 2002 kwam. Dit is een pre-facelift exemplaar. In principe moet je hier heel erg mee uitkijken. Dit waren nieuw erg kostbare auto’s en dat zie je terug in het onderhoud. Maar ja, je gaat er niet 40.000 per jaar mee rijden. De motoren zijn eigenlijk niet eens zo heel erg slecht, Jaguar kan goed achtcilinders bouwen.

Om te rijden is de S-Type minimaal net zo goed als de E39 (ja, echt). De S-Type stuurt ietsje lichter, maar heeft een nog betere wegligging. Check wel even alle subframes, die kunnen nogal rotten. Sowieso, controleer de auto goed. Dit soort auto’s worden in een YOLO-esque opwelling gekocht na de eerste offerte van de lokale garage meteen weer verkocht. Maar als het rijdt, is dit machtig leuk!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!