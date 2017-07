Max Verstappen: ik begin het vertrouwen te verliezen

De Nederlander spreekt wederom woorden uit waar ze niet blij mee zullen zijn in Milton Keynes/Oostenrijk.

Mocht je het gemist hebben: Max Verstappen viel in Oostenrijk voor de vijfde keer in zeven races uit en heeft nu sinds de GP van Monaco geen punt gescoord. Teamgenoot Ricciardo daarentegen scoorde in de laatste drie races juist 55 punten, meer dan de helft van zijn totaalscore dit jaar. De Ozzie staat nu vierde in het kampioenschap met 107 punten, terwijl Max is blijven steken op 45 punten. Zelfs Force India’s Sergio Perez is onze pechvogel inmiddels voorbij gestoken qua verzamelde punten.

Dat alles is extra frustrerend omdat Max juist de indruk maakt er nog een klein tandje bijgezet te hebben dit jaar ten opzichte van zijn hoog aangeslagen teamgenoot. Vorig jaar leek Ricciardo over het geheel bezien nog de nét wat betere van de twee, maar dit jaar heeft Max dat in mijn ogen omgedraaid. Maar stel dat Red Bull nu opeens extra snelheid vind in de RB13, dan wordt logischerwijze Ricciardo waarschijnlijk het speerpunt van het team om zijn outside chance op de wereldtitel te maximaliseren.

De kloof tussen Danny-Ric en kampioenschapsleider Vettel is namelijk vrijwel net zo groot (64 punten) als het gat tussen de Ozzie en Max (62 punten). Even los van HAM, BOT en RAI zou Ricciardo met nog 11 races te gaan dus zo’n zes punten per race goed moeten maken op Vettel om hem nog te veschalken. Dat zou in theorie nog kunnen, mits er magie komt van Newey en/of Renault. Max zou nu echter al zo’n twaalf punten per race goed moeten maken. Zeg nooit ‘nooit’, maar dat kan je normaal gesproken gewoon vergeten.

Niet verrassend dus dat Max een tikje teleurgesteld is over de hele situatie. Wél enigszins verrassend is dat de Nederlander in deze prille jaren van zijn F1-carrière zijn frustraties ook regelmatig uit, niet alleen in the heat of the moment, maar ook in de rustige momentjes na en voor races. Een tijd lang gold toch het adagium dat je niet kritisch was op je eigen team naar de buitenwereld toe. Hét symbool van deze controlezucht was ongetwijfeld voormalig McLaren-honcho Ron Dennis. Maar misschien is het wel geen toeval dat zijn vertrek uit de F1 samenvalt met de opkomst van een cultuur waarin coureurs hun teams soms eens een lekkere veeg uit de pan geven.

En toch…Hoe lang kan je iemand keihard in het gezicht zeggen dat de taart die ze hebben gebakken ‘niet te hachen’ is voordat het wat irritant begint te worden voor de bakster in kwestie? Max lijkt in ieder geval te denken dat de grens nog niet bereikt is. In een interview met Autosport geeft hij aan dat hij het vertrouwen dat Red Bull de zaken op orde kan krijgen langzaam begint te verliezen:

“Ik bleef er deze keer behoorlijk rustig onder, maar wat er gebeurt is natuurlijk enorm teleurstellend. Ik verlies op deze manier het vertrouwen. Niet in mezelf, maar in het hele proces. Het blijft maar fout gaan. Het moet gewoon een keer ophouden. Ik weet dat ze hun best doen en dat het moelijk is om de problemen op te lossen. Het is ook telkens weer een ander probleem, dus dan kan je ‘het probleem’ niet echt oplossen.”

Max geeft wel aan dat Christian Horner en Helmut Marko zich verontschuldigd hebben bij de Nederlander vanwege de problemen. Het tekent een beetje de dynamiek binnen het team. Maar Max zegt dat hij weinig opschiet met zalvende woorden:

“Volgens mij hebben ze nog nooit eerder zoveel DNF’s meegemaakt in een seizoen. Normaal gesproken doe je er volgens mij drie of vier jaar over om er zoveel te verzamelen. Maar wat kan ik zeggen? Ik schiet niks op met ‘sorry’. Sinds Monaco heb ik geen enkel punt gescoord.”

Daar heeft Max natuurlijk gelijk in, maar moet de Nederlander ook openlijk blijven hameren op dit punt of moet hij zijn team iets meer in bescherming nemen? Max staat er tenslotte zelf waarschijnlijk ook niet om te springen als Christian en Helmut een potentieel stuurfoutje breed uitmeten in de pers. Je bespiegelingen over deze kwestie kan je kwijt op de gebruikelijke plaats.