Audi kopieert BMW weer eens schaamteloos

Het goede nieuws: je Audi krijgt er wel extra performance en betere(?) looks door.

Het grote nieuws van Audi vandaag is natuurlijk de onthulling van de nieuwe A8, maar de boksbeugel had nog meer voor ons in petto vandaag. Je kan in Ingolstadt namelijk binnenkort Audi Sport Performance Parts bestellen. Je kan met deze onderdelen je auto sneller maken én ‘m er sneller uit laten zien. Het idee is waarschijnlijk om de tuners de wind uit de zeilen te halen met deze ‘tuning af fabriek’.

Maar, het komt allemaal zo bekend voor dit verhaal. Hebben we dit bericht dan al eens eerder gebracht? Ik meende er namelijk al een keer over gelezen te hebben op 17 februari 2012. Eens even zoeken in het archief. Oh ja kijk! Vijf en een half jaar geleden werden BMW M Performance Parts officieel geïntroduceerd!

Oké, beetje flauw natuurlijk want de Duitsers kopiëren elkaar wel vaker. Vanaf eind deze zomer kan je je Audi R8 of TT RS volhangen met carbon, voorzien van betere veren en remmen en goudkleurige Akra’s, of de achterbank uit je TT laten slopen. De goodies zijn niet alleen beschikbaar voor nieuwe Audi’s, want je kan ze ook laten retrofitten. In een later stadium komen er ook voor de andere modellen in het gamma Audi Sport Performance Parts beschikbaar.