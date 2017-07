Waarom het leger vandaag Kaatsheuvel binnenvalt

Het grof geschut werd van stal gehaald vanwege iets met wasmachines of iets dergelijks.

De autoriteiten steken vandaag flink de handen uit de mouwen. Op negen plaatsen tegelijk worden invallen gedaan in het kader van een actie tegen witwassen. Alle negen locaties zijn gesitueerd in het altijd gezellige Noord-Brabant, maar dat spreekt voor zich. Bij de actie zijn zo’n 100 ambtenaren in functie gemoeid en de werkzaamheden bestrijken waarschijnlijk de hele dag. Of daar 1,5 uur middagpauze bij inbegrepen is, dat weten we niet.

De invallen vinden onder meer plaats bij een autobedrijf in Rijen en een limo-verhuur bedrijf in Kaatsheuvel. Bij het laatste bedrijf worden in ieder geval twee limousines in beslag genomen. Verder zoekt de FIOD/politie/defensie-macht met speurhonden naar sporen die wijzen op financiële malversaties. Zoals dat tegenwoordig hoort worden we via de sociale media op de hoogte gehouden van de vorderingen. Zo weten we bijvoorbeeld dat de limo’s worden afgesleept met deze contraptie.

De boodschap is duidelijk: de vermenging van de bovenwereld met de onderwereld heeft nu lang genoeg geduurd in de provincie waar de cafés niet sluiten om elf uur ’s avonds.

Image-Credit: Politie Tilburg en omstreken via Twitter