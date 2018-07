Max Verstappen: “Ik kijk crashes nooit terug”

Kablam!

Het was even wennen afgelopen weekend. Drie weken lang werd onze gebruikelijke F1-dosis nog een tandje opgevoerd, met hete raceactie aan het einde van iedere week. Als er dan opeens een keer geen race is, beginnen de koude rillingen die zo typerend zijn voor de afkickperiode in de winters toch even op te spelen. Maar, gelukkig staat er dit weekend alweer de volgende race op het programma in Duitsland. Een weekje later volgt de race in Hongarije. Aan de vier F1-loze weken die daarna volgen, willen we nog helemaal niet nadenken. Eerst maar eens toeleven naar die Grand Prix op Hockenheim dit weekend.

Hoe doe je dat beter dan met een interview van Max Verstappen? In de papieren editie van Motorsport Magazin heeft onze held weer wat details over zijn prille bestaan losgelaten. Daar onze gewaardeerde lezers alles van hem willen weten inclusief zijn pincode, kunnen we het natuurlijk niet nalaten om de opvallendste uitspraken voor je uit te lichten. Die betreffen in dit geval Max’ crashes. Of beter gezegd, hoe Max omgaat met de crashes.

Je hoort het de coureurs vaak zeggen in interviews na een race als ze betrokken zijn geweest bij een crash: “Ik heb het nog niet teruggezien op beelden, maar ik heb het idee dat ik onschuldig ben”. Als we MV33 mogen geloven, kiest hij echter voor een andere aanpak. Herhalingen van zijn crashes kijkt hij niet terug en ook analyse van de relevante data laat hij links liggen. Volgens Max is dat allemaal niet nodig, omdat hij ‘alles al in zijn hoofd opslaat’.

Nee, ik sla alles op in mijn hoofd. Echt alles.

Max kiest er dus voor om zijn beleving van een crash in de auto niet te ‘bezoedelen’ door het bekijken van de harde beelden achteraf. Hij heeft kennelijk een rotsvast vertrouwen in zijn waarneming van de crashes. Dat is tenminste de positieve uitleg van deze aanpak. Maar, je kan je ook bedenken dat het een potentiële valkuil is. Immers moeten we de eerste coureur die altijd direct verantwoordelijkheid neemt voor een klapper met een ander nog tegenkomen. Zelfs als die verantwoordelijk overduidelijk bij hem ligt.

Meestal horen we over de radio van coureur Y iets van ‘X just hit me!’ gevolgd door een ‘Y just completely cut me off’ vanuit de cockpit van coureur X. In zo’n geval lijkt het ons wel goed om achteraf even na te kaarten, als je de beelden toch hebt. Misschien dat Max dan ook zou inzien dat hij toch vooral verantwoordelijk was voor die klapper met Ricciardo in Bakoe (analyse). Shots fired! Oké, kom er maar in, Max-apologeten.