Lease maar: Mercedes-Benz GLE of Volkswagen Touareg

Op het oog vertonen deze dinosauriërs grote overeenkomsten. Maar de verschillen zijn groter dan je zou vermoeden.

Stel, je maakt de nodige kilometers en je hebt een behoorlijk leasebedrag te besteden. Dan is de kans dat je aan een ruime crossover met dieselmotor denkt best groot. Je zit lekker hoog, je hebt alle ruimte en comfort en het ziet er ook nog eens stoer uit. Ja, ja, we weten het: een stationwagon kan alles wat zo’n SUV kan. Maar die heeft niet die hoge zitpositie. Qua prijzen hoef je je geen illusie te maken, deze auto’s zijn gewoon duur. Zeker als ze uit Duitsland komen, dient de knip getrokken te worden.

De keuze is reuze. Bij Audi kun je terecht voor een Q7 en BMW heeft onlangs het doek getrokken van de gloednieuwe X5. Porsche heeft de eveneens nieuwe Cayenne, maar deze is helaas (vooralsnog) niet leverbaar met een dieselmotor. Dan blijven er twee gegadigden over. De derde generatie van de Volkswagen Touareg en de Mercedes-Benz GLE.

Merk: Mercedes-Benz Volkswagen Type: GLE-Klasse Touareg Uitvoering: GLE 250d 3.0 TDI 4-Motion Elegance Catalogusprijs: € 74.496 (zie tekst) € 96.570 Fiscale prijs: € 73.086 € 95.375 Leasetarief: € 1.300 p.m. € 1.500 p.m. Vermogen: 204 pk bij 3.800 tpm 286 pk bij 4.000 tpm Koppel: 500 Nm bij 1.600 tpm 600 Nm bij 2.250 tpm Topsnelheid: 210 km/u 235 km/u 0-100 km/u: 8,6 sec. 6,1 sec. Verbruik: 1 op 18,5 1 op 15,2 CO2 uitstoot: 140 g/km 173 g/km

Wat ons opvalt

Alle grote crossovers lijken op elkaar, toch? Die aanname klopt gedeeltelijk. Er zit soms weleens wat verschil tussen, zo ook bij deze twee Teutonen. Als je de tabel goed bestudeerd zie je dat de Mercedes-Benz een stukje goedkoper en wat langzamer is. Waarom dan toch deze uitvoeringen gekozen? Heel erg simpel: uitrusting. Als je de GLE standaard bestelt, zit er bijzonder weinig op en aan. Items als navigatiesysteem, lederen bekleding, stoelverwarming, parkeersensoren, inklapbare spiegels met dimfunctie, lane assist, alarm zijn namelijk wel standaard bij de Volkswagen, maar dienen bij de Mercedes-Benz bijbesteld te worden. Bestel je ze niet op de GLE 250, dan ziet ‘ie er als volgt uit:

Vink je alle opties wel aan, dan is het verschil al een heel stuk kleiner in prijs. Sterker nog, het is dan slechts tientjeswerk. In technisch opzicht zijn er wel een paar enorme verschillen. De Mercedes-Benz heeft een viercilinder dieselmotor die gekoppeld is aan een negentraps automaat van eigen makelij. De Volkswagen Touareg heeft een drieliter TDI met zes cilinder en een achttraps automaat van ZF. Nog een verschil zit hem in de aangedreven wielen, de Mercedes heeft enkel achterwielaandrijving, de Volkswagen heeft permanente vierwielaandrijving. De Touareg toont standaard ook een stukje minder ‘budgetuitvoering’:

Uiterlijk

Bij dit soort auto’s telt het uiterlijk heel erg mee. Je wil immers een stoere crossover, anders ging je wel voor een anonieme stationwagon of duffe sedan. De Mercedes-Benz toont als een enorme Mercedes, precies zoals je het verwacht. Aan de voorkant past de auto uitstekend binnen de huidige range van Mercedes-Benz modellen. Het zijaanzicht en met name de achterkant verraden de leeftijd van de auto een beetje. Ondanks de naam ‘GLE‘ is deze generatie ‘X166’ zijn carrière begonnen als ML-Klasse. Die auto staat al sinds 2011 bij de betere Mercedes-Benz dealer. Echt pijnlijk is het echter nog niet. De GLE is nog altijd een puike crossover qua looks, zonder dat het ‘overdone’ wordt.

Dan de Touareg. Bij die enorme grille vraag je je af: wie vond dit nu echt een goed idee? Het front van de dikke SUV domineert het aangezicht van de auto en werkt niet prettig op het netvlies. Als ze nu die onderste drie pijlen van de grille verwijderd hadden of zwart hadden gespoten, dan had het waarschijnlijk beter geoogd. Enfin, de rest van de auto is keurig. De welving bij de heup is zowaar frivool (naar VW-maatstaven) en de achterkant smoelt ook uitstekend. De Touareg komt ontegenzeggelijk moderner over, wat natuurlijk ook het geval is.

Interieur

Hier zijn de verschillen groter. Toen de derde generatie ML net uitkwam was het interieur op zich wel aardig, maar deed het nogal Amerikaans aan. Niet dat het een ’93 Chrysler Stratus was qua materialen, maar een E-Klasse is verfijnder. Met de facelift (en naamsverandering) werd het een en ander recht getrokken. Desondanks blijft het geheel vrij grof aanvoelen en oogt het een beetje gedateerd. Nu kun je met bijzondere leersoorten en diverse opties het geheel ‘op-pimpen’, zoals op de foto met twee kleuren leder. Houd er rekening mee dat dit wel de nodige pecunia vereist.

Bij de Volkswagen is het ook mogelijk om dure opties te bestellen, zoals waarschijnlijk op de persfoto onder ook het geval is. Echter, zoals we hebben kunnen constateren heeft de ‘Elegance‘-uitvoering in elk geval alles wat je mag verwachten voor een auto van bijna een ton in euro’s. Uiteraard is het mogelijk om nog veel meer opties uit te kiezen. Het dashboard is trouwens bijzonder indrukwekkend, je ziet dat de techniek enorm snel gaat. De schermen zijn haarscherp en de bediening ervan erg prettig. Verder staat de Volkswagen qua materiaalgebruik en afwerking een paar treetjes hoger dan de Mercedes-Benz.

Rijden

Kan de Mercedes-Benz hier dan wat punten terugpakken? De Mercedes-Benz heeft een 2.1 liter grote viercilinder onder de kap. De waarden die de motor eruit weet te persen zijn zeer indrukwekkend. De zelfontbrander levert al heel erg vroeg 500 Nm. Ook is de motor voor een viercilinder behoorlijk soepel en stil. De prestaties zijn redelijk. Gezien de prijs van de auto mag je er meer van verwachten. De GLE is niet faux-sportief als een X5, maar gewoon prettig comfortabel, getuige de rijtest. Een nadeel voo een auto van dit kaliber is de achterwielaandrijving. Dit is een type auto dat gewoon vierwielaandrijving hoort te hebben. Natuurlijk, bijna niemand gaat er mee door de blubber. Doch het is net zoiets als op een date-a-palooza met een Pringles-koker in de broek rondlopen. Op het moment dat je ‘beet’ hebt zul je toch iemand teleurstellen. Ook in de sneeuw (Wintersport!) regen, ijzel en dergelijke is vierwielaandrijving toch wel prettig.

Bij de Volkswagen dus niet dergelijke decepties. Integendeel, de Volkswagen is best vlot. In iets meer dan zes tellen naar de honderd knallen is niet verkeerd voor een relatief eenvoudige dieselmotor. Vroeger had VW een V10 nodig om zo snel naar de 100 te gaan. Je zou denken dat de Volkswagen dankzij zijn grotere motor en AWD een stuk zwaarder is, maar niets is minder waar: ze wegen exact evenveel (1970 kilogram leeggewicht). De V6 motor is niet alleen sterker, maar zo’n zescilinder zorgt voor meer rust aan boord. Meer weten? Check deze rijtest.

Conclusie

Een vrij makkelijke walk-over voor de Volkswagen? Eigenlijk wel. Nuchter beschouwt is de Volkswagen op alle punten beter dan de Mercedes-Benz. De VW is sneller, completer en heeft ook nog eens een veel grotere kofferruimte. Mocht je de badge belangrijk vinden, dan heeft de Mercedes een paar strepen voor. Ook is het bij Mercedes-Benz mogelijk om de auto samen te stellen zoals je zelf wilt. Het kan zijn dat je geen behoefte hebt aan de extra performance, tractie en uitrusting van de Volkswagen. Dan is de Mercedes-Benz een uitstekende keuze, mits je kan leven met het feit dat de auto wat ouder is.

Maar er is nog een reden om voor de Touareg te gaan. De auto deelt namelijk zijn basis met alle grote crossovers uit de VAG-stal. Dus onderhuids zijn de Audi Q7, Bentley Bentayga en Porsche Cayenne minder afwijkend dan je afgaand op de badge zou verwachten. Ondanks dat de Volkswagen veel goedkoper is dan zijn neefjes, heb je niet het idee in de ‘budget’-variant te zitten. Een Volkswagen van een ton die eigenlijk een koopje is. Wie had dat gedacht?