Pretzel! Duitse Tesla kopers moeten subsidie inleveren

Er werd weer een beetje gesjoemeld in Duitsland.

Met het risico om te klinken als een baby boomer die de wereld langzaam aan zich voorbij ziet trekken: de wereld hangt zo langzamerhand van sjoemelaars aan elkaar. Verkopers die schades verzwijgen aan auto’s en huizen, overheidsorganen die bonnetjes achterhouden en militairen huisvesten op giftige grond, supermarkten die kippenboutjes verkopen die voor de helft uit water bestaan: het houdt niet op, niet vanzelf. Lange tijd konden wij post-1945 Nederlanders de notie volhouden dat het bij onze oosterburen allemaal beter was. Alles is daar zo gründlich en precies geregeld dat fraude nicht im Frage komt. Toch?

Natuurlijk niet. Het kwartje had eigenlijk al moeten vallen toen bleek dat Jan Ullrich alle vormen van doping onder de zon gebruikt had. Wat een deceptie. Ik zat er als jong ventje naar te kijken en ik ‘wist’ gewoon dat Armstrong doping gebruikt had. Zo’n schriel menneke die al een testikel verloren had en elke dag als een berggeit de cols opklimt? Onmogelijk. Nee dan Ullrich. Een (voor wielerbegrippen) bonkige kerel die zich meestal het langst in het wiel van Armstrong vastbeet. Opgegroeid in een havenstad van de DDR, gezicht als een mijnwerker, temperatuurmeter zichtbaar volledig in het rood. Vol bewondering meen ik zelfs een keer tegen mijn broer gezegd te hebben ‘deze man kan gewoon geen doping gebruikt hebben’. De naïviteit van de jeugd.

Wat older, wiser and sadder, klapt vandaag het volgende sjoemelverhaaltje alweer keihard in het gezicht. In Duitsland heeft Tesla er namelijk voor gezorgd dat zo’n 800 klanten onterecht een subsidie gekregen hebben van 4.000 Ekkermannen. De klanten moeten de helft van dit bedrag nu terugbetalen aan de Duitse overheid. Nog eens 250 mensen die de subsidie hebben aangevraagd krijgen ‘m niet in de eerste plaats. Hoe zit de vork in de steel?

Tijdens onze EV-week vertelden we je al dat niet alleen Nederland, maar ook andere landen elektrisch rijden stimuleren middels financiële voordeeltjes. Zo kan je in Duitsland een subsidie krijgen van 4.000 Euro op een EV. Een van de voorwaarden is echter dat de basisprijs van de auto niet boven de 60.000 Euro uitkomt. Let wel, het maakt dus in principe niet uit als je ‘m vervolgens volhangt met een plethora aan opties, die de prijs opdrijven tot (ver) boven 60.000 Euro. De Tesla Model S voldeed daar in Duitsland nét aan dankzij een volstrekt uitgeklede crisisversie.

De Duitse overheid stelt nu echter dat dit een wassen neus was. Het zogenaamde basismodel met een prijs van minder dan zestig ruggen was alleen op papier te koop en werd in de praktijk simpelweg niet door Tesla geleverd, in ieder geval niet tot 6 maart jongstleden. Volgens de regels hadden kopers voor 6 maart dus geen recht op de subsidie. Via een sterk staaltje koehandel wil de overheid nu de helft terughebben van deze lieden.

Tesla heeft aangegeven dat het dit besluit wil aanvechten. Tevens belooft het merk dat het de ontstane kosten voor klanten die getroffen worden door deze kwestie in de tussentijd overneemt. Dat is in principe dan weer netjes, al had het merk natuurlijk beter in de eerste plaats niet moeten proberen hardwerkende belastingbetalers geld uit de zak te kloppen ten faveure van hun eigen klanten (via manager-magazin).



