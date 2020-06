Max Verstappen in een Toro Rosso dit seizoen?

Max Verstappen is ooit begonnen in de F1 in een Toro Rosso, maar die tijd zou achter de rug moeten zijn.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. In de Formule 1 betekent die tijd van gaan ook echt gaan. Sebastian Vettel bijvoorbeeld, die zowel praktisch als realistisch niet terug kan naar Red Bull, ook al was hij daar enorm succesvol.

Junior

Goed, Max Verstappen terug in een Toro Rosso hoef je dan ook niet serieus te verwachten. Niet alleen is de Nederlander sowieso succesvoller bij Red Bull, het zou een enorme stap naar beneden zijn. Juniorteams in de F1 moet je zien als een mooi opstapje naar grotere dingen, wat voor vele coureurs perfect heeft gewerkt. En als je dagen stiekem gewoon zijn geteld, dan kom je soms ook weer terug bij een klein(er) team (bwoah).

Testen

Over precies een week is het dan eindelijk zo ver: de Formule 1 gaat voor het eerst los in 2020. De kalender is wat korter en ook worden er circuits herhaald, zoals de eerste. Zowel op 5 juli als op 12 juli wordt een race gereden in Oostenrijk.

Normaal gesproken kun je verwachten dat er volop getest wordt. Coureurs spenderen veel van hun tijd op de baan. Dit jaar was dat anders, voor Verstappen bijvoorbeeld. Door strenge coronaregels in het Verenigd Koninkrijk was de coureur zelfs ‘verbannen’ uit de Red Bull RB16.

Alternatieven

Denken in oplossingen, dat is altijd mooi. Eén van de oplossingen voor Max Verstappen zou wellicht zijn om dan in een andere auto wat rondjes te maken, gewoon om er even in te komen. Dan komen we weer terug bij Toro Rosso (trouwens nu AlphaTauri), hun auto voor dit seizoen was wél beschikbaar voor Max Verstappen. Er was dan ook sprake van om daar in te testen, zo vertelde Jos Verstappen aan Ziggo in het Formule 1 Café.

“Max geeft aan dat hij binnen vier of vijf rondes weer op snelheid is”, aldus Jos. Ook maakt Verstappen Senior zich zelf ook geen zorgen om zijn zoon. Door upgrades aan de RB16 zou de auto op een hoog niveau moeten presteren en een titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is niet onwaarschijnlijk volgens Jos. Overigens kan de vader van Max er niet bij zijn om zijn zoon te zien in Oostenrijk, volgens de quarantaineregels.