Bruut, bloedsnel en beestig sensationeel. Da’s de korte samenvatting van een Supernaked. En in 2020 zijn er drie modellen die vechten om de titel binnen het Supernaked segment, nu samen getest.

De Supernaked 2020 kandidaten

De KTM Super Duke, Aprilia Tuono en Ducati Streetfighter bieden elk ongeveer 200 pk. Bij circa 200 rijklare kilo’s en dan weet je dat er aan rijplezier geen gebrek is. In tegenstelling tot superbike racers hebben deze motoren een recht stuur. Voor meer wendbaarheid op de openbare weg. Bovendien werd alle aerodynamisch kuipwerk verwijderd. Meer rijwind op je lichaam betekent ook meer sensaties. Als we onze Vlaamse vrienden van MaxxMoto mogen geloven dan is er daaraan geen gebrek. Zij hebben dan ook de beste Supernakeds van 2020 getest.

Ducati Streetfighter V4

Ducati presenteerde met de Streetfighter V4 één van de belangrijkste nieuwkomers voor 2020 en het model valt vooral op door z’n winglets. Deze vleugeltjes moeten het voorwiel strakker aan de grond houden bij hoge snelheden en da’s nodig ook met een V4 motorblok dat goed is voor 208 pk.

KTM Super Duke

De KTM tapt met z’n 1.301cc V-twin uit een ander vaatje en zet alles in op koppel. Met 140Nm vanaf 3.000 toeren trekt dit ding de stenen uit de grond en het topvermogen van 180pk is ook niet mis. De Super Duke is de enige motor in deze vergelijkingstest die niet afgeleid werd van een gekuipte racer en dat merk je ook aan de ruimere zithouding.

Aprilia Tuono

Tot slot is er nog de Aprilia Tuono oftewel de beste nakedbike van de afgelopen tien jaar – die jammer genoeg nooit een verkoopsucces werd. De Tuono heeft minder moderne elektronica, de looks zijn al enkele jaren onveranderd en met 175pk is het in theorie ook de minst krachtige motor van het trio. En toch heeft de klassieke 1.100cc V4 al veel modernere motoren het nakijken gegeven.

Wie de winnaar wordt in deze showdown, ontdek je in onderstaande video ‘Getest: Supernakeds 2020’

Photocredit: Jonas Roosens, MaxxMoto