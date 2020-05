Sebastian Vettel terug naar Red Bull: mag dat?

Technisch gezien is naar Red Bull een stap terug voor Sebastian Vettel. Hoe groot is de kans?

Sebastian Vettel is ondertussen één van de grote namen op de F1-grid. De Ferrari-coureur is al meer dan een decennium actief in de sport. Ferrari heeft echter zijn termijn niet verlengd en dus moet Vettel ergens anders een zitje scoren. En het zitje van de 32 jaar oude Duitse coureur is ook nog niet definitief gevuld.

Terug bij af

Op zich zouden vele teams hem dus wel willen hebben. Een scenario wat niet onwaarschijnlijk leek is terug naar de origine. Sebastian Vettel begon bij Red Bull. Nou ja, net als Max Verstappen en vele andere Red Bull-coureurs begon het avontuur bij Toro Rosso (nu AlphaTauri), het juniorenteam van Red Bull. De doorstroom naar Red Bull gebeurde in 2009 en na vijf jaar daar successen te boeken hengelde Ferrari Vettel binnen in 2015. Ook daar dus vijf jaar.

Naar Red Bull is dus een stap terug, daar komt hij vandaan. Is die kans überhaupt aanwezig?

Te duur

Wij achtten de kans nog zo’n dertig procent, maar de kans is nu vrijwel nul. Helmut Marko, teambaas van Red Bull, heeft gesproken. Het is simpel: Red Bull wil Sebastian Vettel niet. Ten eerste omdat het team het simpelweg niet kan betalen. Zo gewild is de Duitser dus.

Max Verstappen, superstar

Maar ook heeft Red Bull geen behoefte aan Sebastian Vettel bij hun team. Ten eerste omdat ze Max er niet uit willen gooien. Dus dan zou je Alexander Albon eruit moeten knikkeren en daar is nog genoeg aanleiding voor. Bovendien zou je dan Vettel en Verstappen naast elkaar hebben en beide ‘verdienen’ de titel eerste rijder. Max is hun onbetwiste eerste rijder en Vettel wordt er niet vrolijk van om op de tweede plek gezet te worden.

Kleine kans

Is er een scenario over waarin Sebastian Vettel toch nog bij Red Bull komt? Een piepkleine kans: als Alexander Albon net als Pierre Gasly toch niet blijkt te presteren, ligt het aanbod weer op tafel. Maar dan nog is het niet waarschijnlijk.

Terug naar de roots lijkt er dus niet in te zitten voor Sebastian Vettel. We gaan zien hoe dit zich ontvouwt. (via De Telegraaf)