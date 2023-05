Max Verstappen is F1 zat, wil racen op Le Mans

Max wil graag Le Mans rijden en niet pas als hij oud en grijs is.

Waar Fernando Alonso op zijn 41ste nog volop geniet van de Formule 1, zit Max Verstappen op zijn 25ste al aan zijn pensioen te denken. Het is inmiddels geen geheim meer dat hij het drukke Formule 1-circus al een beetje zat begint te raken.

Dit onderwerp kwam daarom ook ter sprake in een nieuw interview (een openhartig interview, uiteraard) met Naomi Schiff van Sky Sport. Die overigens in hetzelfde land als Max is geboren, maar dat geheel terzijde.

Uit het interview blijkt dat Max niet zoveel zin heeft om nog door te gaan als zijn contract in 2028 afloopt. “Op dat punt zit ik al heel lang in de Formule 1 en het is hard werken. Het is heel veel reizen, niet alleen de races, maar tussendoor ook naar de fabriek, je hebt marketingverplichtingen, en ik ben iemand die graag thuis is.”

Max vervolgt: “Ik wil graag competitief zijn en ik wil graag winnen, maar als je jezelf niet volledig kunt motiveren om naar iedere race te gaan, dan is dat het punt waarop je jezelf moet vragen ‘wil ik echt doorgaan?'”. Het antwoord op die vraag lijkt dus nee te zijn.

Gaat Max dan achter de geraniums zitten als hij straks op zijn 31ste verlost is van zijn contract? Dat ook niet, want hij houdt van racen, ondanks alles. Hij zou bijvoorbeeld heel graag deelnemen aan Le Mans of andere 24-uurs races. En daarmee wil hij niet wachten tot hij 40 en 50 is en over zijn top heen is.

Max weet dus wat hij wil, maar toch sluit hij nog niet volledig uit dat hij bij Red Bull blijft na 2028. Als het team op dat moment dominant is zal het heel moeilijk zijn om te vertrekken, geeft Verstappen toe.

Mocht Max Verstappen inderdaad de 24 uur van Le Mans gaan rijden dan staat zijn teamgenoot alvast paraat. Fernando Alonso liet namelijk vorige week weten dat hij heel graag Le Mans zou doen met zijn Verstappen, met wie hij dikke matties is.

Bron: Sky Sports