Kan de F1 in Australië wel doorgaan ondanks de onrust in het Midden-Oosten?

Afreizen naar Melbourne is een stukje lastiger geworden.

Dit weekend is het eindelijk zo ver: het Formule 1-seizoen van 2026 kan beginnen! Tenminste, als alle hoofdrolspelers wel op tijd in Melbourne zijn. De chaos in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere olieprijzen (en daardoor duurdere benzine voor Nederlanders) maar ook logistieke problemen in de F1.

Eén voordeel: de teams hebben het materiaal na de testdagen in Bahrein al naar Australië gebracht. Dit was nog voor de Amerikaanse en Israëlische aanvallen die de aftrap waren voor het nieuwe hoofdstuk in het conflict. Nu nog de andere benodigdheden: het teampersoneel inclusief coureurs.

Is Max Verstappen al in Australië?

De afgelopen jaren vloog Max Verstappen aan het begin van de raceweek naar Australië voor het raceweekend. Dit deed hij met zijn eigen privévliegtuig. Dankzij de vlieggegevens van zijn Falcon 8X weten dat Verstappen op 26 februari nog van het Verenigd Koninkrijk naar Nice vloog. Dat is de laatste vlucht die de privéjet vooralsnog heeft gemaakt.

Als we er vanuit gaan dat Verstappen weer in zijn eigen vliegtuigje naar de andere kant van de wereld gaat, dan is hij nog niet in Melbourne. Andere jaren vloog hij via tussenstops in het Midden-Oosten, maar dat gaat nu niet. De luchthavens van Doha, Abu Dhabi en Dubai zijn al niet meer bereikbaar. Vliegen via de VS kan ook, maar dan is hij wel wat langer onderweg. Verstappen zelf komt er dus waarschijnlijk wel, maar wellicht wat later zijn gepland.

Pirelli schrapt test, coureur zit vast in Bahrein

Bandenfabrikant Pirelli wilde voor het seizoen begon graag nog even weten hoe de regenbanden het doen. Omdat er weinig in de regen gereden is bij de testdagen bedacht Pirelli een test in Bahrein waarbij sproeiers een beregend circuit simuleerde. Mercedes en McLaren werden opgetrommeld om te helpen bij het testen.

De test van afgelopen weekend is niet doorgegaan vanwege veiligheidsredenen. Hierdoor zit het personeel van Mercedes, McLaren en Pirelli vast in Bahrein. Wie er ook aanwezig is, is Mercedes-reservecoureur Frederik Vesti. Hij zal ook nog naar een uitweg moeten zoeken nu er geen vluchten meer vertrekken.

F1 reageert

Goed, je wil natuurlijk ook nog een antwoord op de titel van dit artikel: kan de F1 in Australië wel doorgaan ondanks de onrust in het Midden-Oosten? Het antwoord van de Formule 1: ja, en de races in China en Japan ook. Die vinden respectievelijk op 15 en 29 maart plaats.

Hierna heeft de F1 weer een weekje rust voordat een deel van de races in het Midden-Oosten wordt afgewerkt. Op 12 april in Bahrein en een week later de GP van Saoedi-Arabië. Zou het dan al wat rustiger moeten zijn in het Midden-Oosten? Als het aan President Trump ligt niet. Hij heeft al aangekondigd dat het conflict naar verwachting nog minstens vier weken zal duren. Na die vier weken is het nog één week voordat de GP van Bahrein op de planning staat. Als Trump zijn planning haalt, zouden de GP’s in de oliestaten gewoon door kunnen gaan. Maar ja, als…

Verder geeft een woordvoerder van de F1 de te verwachte reactie: ”De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden om tijdig beslissingen te kunnen nemen over de daaropvolgende races in Bahrein en Saoedi-Arabië.” Overigens rijdt de F1 na de race in Saoedi-Arabië lange tijd niet in het Midden-Oosten. Alleen de laatste twee races van het jaar zijn in het gebied: de GP van Qatar (29 november) en de GP van Abu Dhabi (6 december).

FIA(-baas) reageert

De veel bekritiseerde FIA-baas Mohammed Ben-Sulayem reageert via Instagram. Hij betreurt de slachtoffers en hoopt op een snelle terugkeer naar stabiliteit in het gebied. Over de racerij in het Midden-Oosten zegt hij: ”We zijn in nauw contact met onze ‘Member Clubs’, promoters, teams en collega’s ter plekke terwijl we de ontwikkelingen voorzichtig en verantwoord in de gaten houden. Veiligheid en welzijn zullen de pijlers van onze beslissingen zijn terwijl wij de aankomende evenementen voor het World Endurance Championship en de Formule 1 evalueren.”

F1 en raketinslagen

Mochten de spanningen toch aanhouden, dan is het helemaal niet ondenkbaar dat de F1 doodleuk verder racet. In 2022 was het namelijk ook onrustig vlak buiten de F1-paddock. Toen zorgden de Houthi-rebellen voor raketinslagen op een olierafinaderij, vlak buiten het circuit van Jeddah, Saoedi-Arabië. Na de ontploffingen op donderdag reed de F1 gewoon op vrijdag de vrije trainingen.

Bronnen: AMuS, X.com, Racingnews365, Instagram