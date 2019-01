Max Verstappen is verbazingwekkend goed in racen

Verrast?

Het is een beetje de omgekeerde wereld, want waar jij en ik gewoon weer lange (werk)dagen in deze kou maken, is het juist ‘zomervakantie’ voor Max Verstappen. Maar om in vorm te blijven voordat het seizoen van 2019 weer begint, slijt hij zijn dagen veelal op de PlayStation. Niet met simpele racegames zonder gevoel, nee, iRacing is zijn keuze. De simulator is de go-to-game voor e-Sports en andere vormen van realistisch racen. Dus omdat Max goed is op het circuit, is hij ook goed op de simulator.

Een video van Max’ virtuele racekunsten werd een paar weken geleden al gedeeld door Team Redline. Atze Kerkhof, De manager van dit virtuele topteam, is onder de indruk van Verstappen. Zelf racet hij ook regelmatig op de simulator, maar komt niet in de buurt van ’s Neerlands raceheld. “Elke keer als je voor je gevoel een perfecte ronde neerzet, snoept Max er zonder moeite weer een paar tiende af.” Dat zegt Kerkhof tegen Autosport.

Hoe hij dat doet? Volgens Kerkhof zit het in de kleinste details. De dingen die het verschil kunnen maken, zoals de perfecte stuurhoek, remmend insturen of de manier waarop je schakelt, worden allemaal in acht gehouden als het gaat om de manier waarop Max zijn auto over het circuit jaagt. En zelfs de kleinste verschillen maken een groot verschil in de uiteindelijke rondetijd. De eerdergenoemde video laat zien dat Max een wereldrecord heeft gezet op een circuit genaamd Charlotte Roval. Kerkhof kent het circuit als zijn achterzak en verklaart zeer onder de indruk te zijn van de manier waarop Verstappen het listige circuit aanpakt. Hij doet een zeer optimistische claim:

What Max does, is almost impossible to imitate. His driving is so perfect.

Niet alleen Max doet vette dingen via iRacing, ook Lando Norris, de nieuweling van McLaren, reed bij Team Redline een record. Dat was in een Porsche 911, maar goed. Het bewijst dat de racesimulator in de smaak valt bij professionele racers. Norris gooit eveneens hoge ogen bij het iRacing-publiek. Overigens is dat het leuke van iRacing, het is makkelijk om online te spelen met je favoriete racers in hun oefenfase. Zo reed YouTuber Jimmy Broadbent al wat rondjes met zowel Lando als Max, maar ook verschillende Apparata-reaguurders plaatsten onder dat bericht dat ze Norris wel eens treffen in het spel. Niet al te lang in de toekomst kunnen we zien of Lando in een echte F1-auto ook zo goed is en of Max een fenomenaal seizoen op zijn naam kan schrijven. Op 17 maart trappen de jongens af in Melbourne tijdens de GP van Australië.