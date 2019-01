Te koop: Senna-mislopers kunnen terecht bij Britse dealer

De bizarre hypercar was al uitverkocht voordat 'ie gepresenteerd werd. Laatkomers kunnen alsnog één exemplaar bemachtigen.

Als er één auto is die al een jaar lang de tongen weet los te maken, is het de McLaren Senna. Zelfs als overtuigd liefhebber van de hete Wokingse supercars, geeft ondergetekende toe dat de Senna niet moeders’ mooiste is. Ongefundeerde reacties als ‘lelijk hok’ zul je mij niet horen zeggen, want stiekem is het gewoon wel een gaaf ding. Maar ja, de styling was ondergeschikt aan de functie. ‘Gelukkig’ voor de anti-Senna’s zijn er 500, eh 499, ehhh 498 exemplaren van de hypercar, maar die hebben allemaal al hun eigenaar gevonden.

Door de snelle uitverkoop van dit soort auto’s en het vertrouwen dat McLaren in klanten heeft, maken simpele personen weinig kans om er eentje te bemachtigen. Gelukkig is er altijd de occasionmarkt nog en die heeft een aanbieding. In Engeland staat een Senna te koop. Hij is flink ge-MSO’d: het babyblauwe kleurtje in contrast met de gouden velgen moet je ding zijn.

Voor wie een beetje bang is voor het ‘gebruikt’ aspect van occasions: de Senna heeft er waarschijnlijk niks anders dan fabriekskilometers op zitten. Slechts 14 mijlen (23 km) staan er op het inklapbare display van de auto. Het gaat om exemplaar 190 van de 500, een relatief afgerond getal. Vanwege de Engelse dealer is het wel een rechtsgestuurde auto, maar er zijn grotere problemen.

Kosten? 1.050.000 pond, of 1.206.123 euro en 77 cent. De advertentie geeft wat duidelijkheid over de specificaties en opties van de auto, dat is een hele waslijst. Check het hier voor jezelf.