In de agenda: onthulling Verstappen’s nieuwe auto

Ieder jaar seizoen weer is het afwachten welk team als eerste zijn Formule 1-auto gaat onthullen. Red Bull gaat keer op keer tot het uiterste om alle haarfijne details van zijn nieuwe bolide zo lang mogelijk geheim te houden en dit jaar nemen ze daarvoor meer tijd dan ooit. Naar verluidt zal Red Bull pas op 18 februari, de dag dat de wintertests beginnen, de doeken van de RB15 trekken.

Terwijl de nieuwste versie van de Red Bull Formule 1-auto vandaag aan een reeks crashtests wordt onderworpen, heeft ook het Duitse Motorsport Magazin een paar woorden uit Helmut Marko weten te trekken. Volgens de voormalig racecoureur zal de Oostenrijkse equipe wederom lang wachten met de onthulling van de nieuwe bolide. Marko beweert zelfs dat het team de ontwerper van de auto, de geniale Adrian Newey, verteld heeft dat de eerste officiële testdag niet eens gebruikt zal worden om informatie te vergaren over de auto. Op deze manier geeft Red Bull zichzelf voldoende tijd om zich voor te bereiden op de wintertests en hoopt het team het fiasco van vorig jaar, waar er door een tekort aan onderdelen niet direct getest kon worden, te vermijden.

Dit alles wil echter niet zeggen dat Red Bull de auto niet voor die tijd in beeld zal brengen. Integendeel, volgens Marko zal de energiedrankgigant zijn nieuwe wagen voor aanvang van de wintertestdagen meenemen naar een filmdag op Silverstone. Echter, door de belangrijke onderdelen af te plakken met een speciale livery of totaal andere stukken te gebruiken, zal de concurrentie de ideeën van Red Bull niet vroegtijdig af kunnen kijken. Digitale platen kunnen eveneens gepresenteerd worden, maar deze zullen in alle waarschijnlijkheid hevig bewerkt zijn. Net als vorig jaar het geval was met de RB14, bijvoorbeeld.