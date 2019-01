100-jarige Citroën-geschiedenis heeft Nederlandse roots

We mogen feestvieren: het geestekindje van André Citroen is 100 jaar oud in 2019.

Het is enigszins vreemd dat de auto-industrie van Frankrijk zo groot is: er zijn namelijk ‘slechts’ drie merken. Vergeleken met de hordes automerken die uit Duitsland, de VS, Groot-Brittannië en Japan/Korea komen, zou je verwachten van een lokale grootmacht dat ze meer te bieden hebben, zeker in Europa. De Franse toevoeging aan de autowereld gaat meer om kwaliteit (nou ja, meestal…). De drie grote merken die er nog zijn, Peugeot, Citroën en Renault, timmeren lekker aan de weg. Omdat Peugeot een soort premium-weg in wil slaan en het door Citroën gecreëerde DS Automobiles een daadwerkelijk premium-merk is, probeert Citroën zelf wat meer uniek maar tegelijkertijd goedkoop te zijn. Nieuwe Citroëns zijn goedkoop maar hebben nog steeds dat ietwat eigenzinnige van vroegâh. Want de historie van Citroën gaat ver terug. Om precies te zijn, honderd jaar.



Image-credit: een lelijk eendje in het gloednieuwe Rotterdam, gespot door @tombarry.

De naam Citroën staat onlosmakelijk verbonden aan een groot aantal modellen. Memorabele namen waren niet Citroëns sterke kant, bijnamen zoals Snoek of Eend wel. In die honderd jaar tijd zagen ware iconen het levenslicht, denk aan de 15CV, 2CV, ID/DS, SM, CX, Picasso of de recente Cactus. Laatstgenoemde is er nog niet zo lang, maar met zijn bijzondere eigenwijze stijl zou dat ook wel eens een icoon in de dop kunnen zijn. Mark my words. Voor het gaafste, bizarste, mooiste, meest legendarische en beste wat Citroën in die honderd jaar aan haar portfolio toevoegde, komt binnenkort een uitgebreider artikel. Citroën deelt namelijk haar verhaal: hoe een jonge technicus met Nederlandse roots de wereld klaarmaakte voor een staaltje toekomstige geschiedenis.

In de beginfase van de automobiel is een enthousiaste jongeman genaamd André Citroen hard bezig met nieuwe technieken. Citroen is van oorsprong Parijzenaar, maar met een Nederlandse vader en een Poolse moeder allesbehalve Frans. De techneut werd in 1915 opgeroepen voor dienstplicht in Frankrijk, waar hij niet onder de indruk is van de hardware van de Fransozen. De fabriek die Citroen startte, richtte zich op granaten. Moderne Citroëns zijn van origine dus eigenlijk handgranaten. Weet je dat ook weer.

Granaten bouwen is een nichemarkt. Want al is 1915 middenin de Eerste Wereldoorlog: Citroen voorspelde al dat de oorlog niet oneindig duurt. En daarna, het kan een paar jaar weer misgaan, maar het is geen betrouwbare afzetmarkt. Dus moest de fabriek zich gaan richten op meerdere dingen. In de tijd dat het totaal niet normaal was om een auto te bezitten, was het een luxeproduct bij uitstek. Maar de toenemende mogelijkheden voor mobiliteit zette André aan het denken. Hij wilde dat het bereikbaarder werd om een auto te bezitten. De eerste auto droeg nog zijn eigen naam: de André Citroën 10HP Type A. Hier valt de trema op de E van Citroen op: vanwege de moeite die Fransen hebben met de Nederlandse ‘oe’ klank, maakt de trema het duidelijk.

Het is moeilijk om een auto aan de man te brengen, zelfs zo eenvoudig en relatief goedkoop als André Citroen het bedoeld had. De Type A was namelijk zeer eenvoudig. Het verhaal gaat zelfs dat de Type A in eerste instantie alleen maar in het ‘artilleriegrijs’ te bestellen was. Dan hoefde Citroen geen nieuwe verf te bestellen, maar kon hij aan de slag met zijn voorraad uit het leger. De Nederlandse roots zorgden ervoor dat ons land al snel een primaire speler werd voor het nieuwe automerk. Al in 1919 importeerde John Moos Automobielhandel-Maatschappij in Haarlem de Type A’s. De huidige importeur van Citroën en PSA in Amsterdam stamt ook uit de beginjaren van Citroën: 1924.

