Max Verstappen kan straks nóg meer punten scoren

Hoe dan? HOE DAN?

We zijn inmiddels nog maar iets meer dan een week verwijderd van de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Eigenlijk is dit niet de tijd om de boel nog op stelten te zetten met regelwijzigingen, maar deze week heeft het World Motor Sport Council (WMSC) van de FIA op de valreep besloten dat er een nieuwe gimmick ingevoerd moet worden. Komend seizoen zal er voor de snelste raceronde een extra punt worden uitgedeeld.

Althans, als de Commissie van de Formule 1 ermee akkoord gaat. Dit lijkt echter niets meer dan een formaliteit te zijn, aangezien de Commissie normaal gesproken een dergelijke wijziging goedkeurt voordat het WMSC zich met de zaak bemoeit. Het WMSC heeft dit al gedaan, dus is er een aanzienlijke kans dat de regel voor komend seizoen in werking zal treden.

Hoewel de Formule 1 al sinds 1960 geen punten meer uitdeelt voor de snelste raceronde, is de koningsklasse anno 2019 op dit gebied absoluut geen voorloper. Tegenwoordig worden bijvoorbeeld ook punten uitgedeeld voor de snelste raceronde in de Formule E én de Formule 2. In de raceklassen verdienen de coureurs respectievelijk 1 en 2 punten voor de snelste ronde van de wedstrijd.

In de Formule 1 zal er net als in de Formule E slechts één punt worden uitgedeeld aan degene met de snelste raceronde. In tegenstelling tot andere klassen zullen alleen de coureurs in de top tien kansmaken op de extra punt. Dit om achterblijvers die niets te verliezen hebben de kans te ontnemen, zodat ze niet op het laatste moment nog naar binnenduiken voor nieuw rubber.

We zijn benieuwd in hoeverre de nieuwe regel invloed zal hebben op de uitkomst van het seizoen. Voor de beeldvorming: Mercedes reed afgelopen seizoen tienmaal de snelste ronde, Ferrari slechts viermaal. Verstappen en Ricciardo noteerden respectievelijk twee en vier keer de snelste ronde. Kevin Magnussen was de enige andere coureur buiten de drie beste teams om die een dergelijke prestatie voor elkaar kreeg.