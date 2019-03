Man wil drie van deze 1.000 pk sterke coupés hebben

Geef hem eens ongelijk.

Puritalia heeft deze week een schitterende bolide onthuld op het Autosalon van Genève. De zogenaamde Berlinetta is met zijn simpele grijze kleur wellicht niet de grootste aandachttrekker van de show, het is momenteel zo mogelijk een van de meest schitterende auto’s in de Palexpo. De man direct naast de auto was er duidelijk ook van onder de indruk, hij gaf aan er drie te willen hebben.

Zijn ambitie liefst drie van deze Berlinetta’s te bezitten is een goed teken voor Puritalia, want de Italiaanse autobouwer zal in totaal slechts 150 exemplaren maken. Het is niet duidelijk hoeveel de Berlinetta moet gaan kosten, maar het spreekt voor zich dat het geen goedkope bolide zal zijn.

Puritalia heeft namelijk een ongelooflijk fraaie koets gebouwd voor de Berlintta. Daarnaast is ook het interieur om van te smullen. Onderhuids is de nieuwe creatie van Puritalia extremer dan ooit. De auto heeft een hybride aandrijflijn, bestaande uit een vijfliter V8 en een elektromotor, die goed is voor 965 pk en 1.248 Nm. Het onfatsoenlijke vermogen wordt overigens enkel naar de achterwielen gestuurd.

Meneer, wij begrijpen u wel.