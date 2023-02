Max Verstappen klaagt over forse contributiekosten Formule 1

Niet alleen de contributie bij de voebel wordt duurder. Max Emilian Verstappen is klaar met de hoge inschrijfkosten die hij moet betalen om Formule 1 te rijden.

Het zal je wellicht opgevallen zijn dat alles de afgelopen anderhalf jaar veel duurder is geworden. Het inflatiespook tiert welig en als bijkomend voordeel vindt er wat redistributie van welvaart plaats. Pensionados worden gedecimeerd, net als ‘rijke’ Europese landen met bijvoorbeeld veel geld in pensioenfondsen. Dat geld wordt namelijk minder waard.

Tegelijkertijd worden arme landen met een hoge schuldenlast een beetje geholpen. Die schuld wordt namelijk ook minder waard en drukt dus minder zwaar op de schouders. Het is een politiek handigere manier om de (spreekwoordelijke) Grieken miljarden te geven, zonder letterlijk de (spreekwoordelijke) Grieken miljarden te hoeven geven. Ondertussen blijven de elites de elites, want als je de eigenaar bent van Ahold, maak je gewoon de boodschappen wat duurder om de inflatie te counteren.

Nou verdienen Formule 1 coureurs doorgaans voldoende om zich niet druk te hoeven maken om de prijs van een brood of pak melk. Tenzij ze wellicht een politieke carrière nastreven na het racen. Job Cohen ging er ooit enigszins nat op. Toch voelen de miljonairs op de grid, wel een beetje de stroggel.

Zo heeft Max Verstappen het als absurd betiteld dat hij 1.023.256 Dollar moet betalen aan de FIA om dit jaar weer mee te mogen doen aan de Formule 1. Dat bedrag komt bovenop het bedrag dat zijn team Red Bull moet betalen en ook Checo zal nog een en ander moeten afdragen.

De teams en coureurs betalen samen bijna 27 miljoen Dollar aan de FIA als contributie. Geen wonder dat Jean Todt zoveel dure horloges had… Motorsport.com bericht dat de teams een flat fee betalen, met daarbij een extra bonus/straf voor ieder gehaald punt in het kampioenschap van het afgelopen seizoen.

De gedachte hier lijkt te zijn, dat als je veel punten haalt, je als coureur/team ook lekker zal verdienen. Dus heb je wat te spenderen en valt er wat te halen. Wij hebben vast medelijden met Nyck de Vries, die dus financieel geruïneerd zal zijn als de Alpha Tauri van dit jaar alle races blijkt te kunnen winnen. Beter maar even van het gas in die laatste ronde…

Uiteraard zijn de kosten per punt dit jaar weer gestegen. Naar verluidt zelfs met maar liefst 30 procent. Veelvraat Max Verstappen moet zo meer dan een miljoen Dollar contributie afdragen. Dat is dus nog nét wat meer dan jij waarschijnlijk kwijt bent bij de lokale voebelclub. Ondanks dat team Red Bull de kosten op zich neemt, vindt Max het absurd. Hij laat optekenen:

I think the amount is absurd. I don’t think it’s right that we have to pay so much. That’s not the case in other sports either. And there are more and more races.

Max Verstappen, dus toch echt een zunige Hollander