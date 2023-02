Ex FIA en Ferrari man Jean Todt verkoopt voor 31 miljoen aan horloges

Jean Todt vangt geen 31 miljoen Franse Francs, maar 31 miljoen Euro voor 111 horloges.

Jean Todt heeft een mooi leven achter zich in de autowereld. Van navigator in de rallysport, werkte hij zich op naar de leider van Peugeot Talbot Sport. In die functie won de Franse fabrikant onder andere de Dakar en de 24 uur van Le Mans. Later navigeerde Todt het zwalkende Ferrari in de Formule 1 naar belachelijk succes. Het leverde hem zelfs kortstondig de titel op van CEO bij Ferrari.

Een logische vervolgstap (har har) was tenslotte een functie als leider van de FIA. Volgens cynici was de FIA namelijk altijd al een dependence van Ferrari. Todt vervulde de rol tot en met 2021 en werd opgevolgd door Mohammed Ben Sulayem, die inmiddels alweer een stapje opzij maakt. Als 74-jarige ging hij daarna, veel te laat voor een Fransman, met pensioen.

We kennen Todt als de grote kleine man die samen met Michael Schumacher en Ross Brawn grote successen vierde met Ferrari. Maar Jean was ook een groot fan van klokjes. Misschien niet gek voor iemand die groot is geworden (figuurlijk dan) in een sport waar tijd zo belangrijk is. En niet te vergeten: waar fabrikanten van klokjes vaak sponsors zijn.

In zijn leven heeft Jean flink wat horloges verzameld. Maar 111 stuks daarvan, zijn inmiddels geveild door Christie’s. De opbrengst werd in november geschat op 32,3 miljoen Euro. Maar het is ruim 31 miljoen Euro geworden. Een kleine tegenvaller misschien voor Todt, maar hij kan er alsnog een leuk appartementje van kopen om zijn oude dag te slijten.

Als je 31 miljoen deelt door 111, kom je uit op pakweg 280.000 Euro per horloge. Het zal dus geen verrassing zijn dat veruit de meeste horloges units van de gerenommeerde merken betroffen. Todt was daarin niet eenkennig. Hij had horloges van onder andere Asprey, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Girard-Perregaux, Hublot, IWC, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, en uiteraard TAG Heuer.

In zijn tijd bij Ferrari waren eerst Girard-Perregaux en later Richard Mille ook sponsor en was er dus ruimte voor persoonlijke speciaaltjes. Een topstukje uit de collectie is onder andere een prototype RM 56-01 die volledig is uitgevoerd in saffier met een bandje in blauw krokodillenleder.