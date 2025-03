Chinese auto’s nemen de Nederlandse wegen over

Het aantal Chinese auto’s in Nederland gaat alleen maar toenemen. Aldus nieuw onderzoek.

Het handjevol Chinese auto’s dat het probeert op de Nederlandse markt. Gaan die nou echt succes hebben? Ja is het antwoord. Want inmiddels zijn het er niet meer een handjevol.

Wie dagelijks over de snelwegen kilometers maakt kan er al niet omheen. Je komt minstens één MG of een BYD tegen. Het gaat er niet minder worden, maar juist meer. Gaat de opkomst van Chinese elektrische auto’s straks net zo hard als de komst van de Japanners in de vorige eeuw?

Marktaandeel Chinese auto’s in Nederland: van 4 naar 10 procent

Volgens een BOVAG-onderzoek, uitgevoerd door KPMG, gaat het marktaandeel van Chinese auto’s in Europa van 4% in 2023 naar 10% in 2030. En nee, de Europese importheffingen lijken ze niet te stoppen. Ze duwen massaal hun EV’s deze kant op, en blijkbaar kopen we ze ook nog.

In 2022 hadden we nog maar zeven Chinese autofabrikanten die zich in Europa waagden, inmiddels zijn het er twaalf. Het zijn vaak prima EV’s voor een oké prijs, waardoor leaserijdend Nederland zegt: doe mij er maar zo’n eentje dan.

Het aantal Chinees gebouwde EV’s op de Europese wegen gaat naar verwachting van 254.000 in 2023 naar een stevige 1.383.000 per jaar in 2030. In landen zonder ‘eigen’ autofabrikanten kan het Chinese marktaandeel zelfs richting de 30% schieten. Hier in Nederland wordt een stevige 18,8% verwacht, en dat terwijl eerdere schattingen uit 2022 nog maar op 8% zaten. Dat is wel even andere koek.

Nederlandse dealers kunnen meeliften op succes

Ooit dachten de Chinezen dat ze gewoon alles online konden verkopen. Maar guess what? Dat werkt toch niet helemaal. Dus zoeken ze nu Europese dealers om hun auto’s aan de man te brengen. En dat is best een kans voor slimme autobedrijven. Wie instapt, kan meeprofiteren van het succes van Chinese EV’s.

Het gokje dat Louwman nam door BYD op te nemen in het dealernetwerk heeft goed uitgepakt. Want het merk draait niet onaardig in ons land. Nu eens kijken of andere dealerbedrijven ook massaal de Chinese merken gaan omarmen.

Even enthousiast ‘ja’ roepen tegen een Chinees merk? BOVAG adviseert eerst een strategische due diligence, oftewel: goed nadenken. Dealers moeten een inschatting maken of het merk een succes gaat worden, of een eendagsvlieg betreft. Ook is het advies om onder meer te kijken naar de Europese plannen van het automerk.

Het blijft een risico voor een dealerbedrijf. Een merk in je portfolio opnemen die vervolgens flopt is een duur grapje. En het kan ook je reputatie schaden als autobedrijf zijnde.

Meedoen of kijken vanaf de zijlijn

Aan dealerbedrijven de keuze of ze meedoen in het opnemen van Chinese merken, of het juist aan anderen overlaten. Wie het goed aanpakt, kan profiteren van deze snelgroeiende markt. Niets doen is een garantie dat je geen risico loopt op een flop, maar dit kan je ook omzet kosten. Keuzes, keuzes. Uit dit onderzoek kun je in elk geval één conclusie trekken: Chinese auto’s in Nederland zijn een blijvertje.