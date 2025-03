Tesla-verkopen ingekakt, maar doet de Model Y het hier wel goed?

Tesla is de laatste tijd niet meer de ongenaakbare EV-koning in Europa. Maar er is hoop.

De verkopen kelderen harder dan de actieradius van een Model S Plaid bij min 10. In Duitsland meer dan 75% in de min, in andere landen niet veel beter. Maar wacht! In China lijkt de facelift van de Model Y wel in trek te zijn. Althans, als we de berichten mogen geloven.

200.000 pre-orders? Sure, Elon.

Volgens Chinese media heeft Tesla in China al 200.000 pre-orders binnengeharkt voor de vernieuwde Model Y. Dat klinkt natuurlijk indrukwekkend, maar ‘pre-orders’ zijn in China vaak niet meer dan vrijblijvende aanmeldingen. En laten we eerlijk zijn, Tesla is niet vies van een beetje marketing-hyperbool. Bovendien deelde het gerespecteerde Electrek een week geleden nog een voorspelling dat de Juniper het helemaal niet zo goed gaat doen bij de Chinezen.

Er is een groot verschil tussen 200.000 pre-orders en 200.000 verkopen. Met dit nieuwe bericht lijken de seinen op groen te staan voor een succesje van de Tesla Model Y in China. Maar ja, als al die pre-orders ingetrokken worden staat de Amerikaanse autofabrikant alsnog met lege handen.

In China is het wel een status-dingetje om het nieuwste van het nieuwste te rijden. Het verschil tussen een oude Model Y en de Juniper facelift is overduidelijk. De oude is natuurlijk voor paupers. Je moet de nieuwe hebben.

Elon Musk is 102 miljard dollar minder waard

Het is afwachten of Tesla inderdaad de facelift Model Y goed weet te slijten in China. Ze hebben het hard nodig, want ook CEO Elon Musk ziet zijn vermogen hard krimpen in 2025 tot nu toe. Het is nog steeds de rijkste man ter wereld en je hoeft geen medelijden met hem te hebben. Maar volgens de Bloomberg Billionaires Index heeft Musk in de eerste drie maanden van dit jaar al 102 miljard dollar (!) van zijn vermogen zien verdampen.

Dus ja, leuk dat de Model Y daar nu scoort, maar we houden een slag om de arm. 200.000 pre-orders klinken goed, maar als Tesla straks weer prijzen moet verlagen om de verkoop gaande te houden, weten we hoe laat het is.