Max Verstappen zet dit jaar nog zijn eigen raceteam op

Max Verstappen maakt al enige tijd geen geheim van zijn wens teameigenaar te worden. De Nederlander doet nu uit de doeken dat hij nog dit jaar de daad bij het woord zal voegen.

Max Verstappen blijft maar aan het oplevelen dezer dagen. Na een nieuwe hond, nieuwe boot, nieuw vliegtuig en nieuwe dochter, wil hij ook nog een eigen nieuw raceteam opzetten. Het was al enige tijd een publiek geheim dat Max dit ‘ooit’ wilde gaan doen. Maar door een boud antwoord op een vraag van een pesky journalist tijdens het F1-75 evenement, is er nu heet nieuws. Max wil dit jaar nog de daad bij het woord voegen en daarmee in de voetsporen treden van onder andere Kimi Raikkonen.

GT3

Met Verstappen.com sponsort Verstappen al enkele jaren de race-activiteiten van Thierry Baudet Vermeulen, zoon van Max’ manager Raymond Vermeulen. Tsjer heeft onder andere gereden in het DTM en de -even ademhalen- GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. In die klassen reed hij met een Ferrari 296 GT3. De auto is ingeschreven door Emil Frey Racing en Max’ stapte zelf enkele keren in de sim van het team.

Aston

Maar nu dus, is het tijd om de vleugels te spreiden en zijn eigen race-toko te gaan runnen. En dat moet dan kennelijk gaan gebeuren met…Aston Martins in plaats van Ferrari’s. Geheel passend dus bij de toekomstig broodheer van onze held. Die toekomstige realiteit is nu nog een geintje, maar tegelijkertijd de reden dat we dit nieuws nu weten. Max werd namelijk gevraagd of de geruchten kloppen dat hij naar Aston Martin vertrekt. Daarop antwoordde MV1:

Het enige contact dat ik heb gehad met Aston Martin was voor GT3 dit jaar. Heel veel meer valt er niet over te zeggen. Ik zal zelf niet racen, maar ik zet mijn eigen team op dit jaar en we zijn nu aan het uitvogelen welke coureurs we gaan gebruiken. Dus de plannen moeten nog uitgewerkt worden.

Max heeft in zijn eigen collectie auto’s al een Audi R8 LMS Evo II, een Ferrari 296 GT3, een 991.2 911 GT3 R, 992 911 GT3 R en een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Maar ja, als je serieus gaat racen met een team is het natuurlijk het makkelijkst het nieuwste spul te hebben met wat steun van de fabriek. Coureurs zijn dus nog niet bekend, al sprak Max eerder de wens uit mensen vanuit het SIM-racen naar het circuit te brengen. Misschien hebben zijn matties van Team Redline dus goede kansen. Heb jij al een puik idee voor de livery? Laat het weten, in de comments!