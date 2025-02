Max Verstappen koopt een nieuwe blubberdikke privéjet

Max Verstappen is deze winter op koopjesjacht. Na een nieuwe boot en een teckel, heeft hij ook een nieuwe privéjet gekocht.

Max Verstappen heeft het maar zwaar dezer dagen. Hij torst momenteel zoveel geld mee in zijn broekzak, dat het brandwonden achterlaat op zijn quadriceps. Dat kan je natuurlijk niet hebben als je weer maximaal moet presteren over een maand. Dus probeert onze held de last een beetje te verlichten met de aankoop van nieuwe spulletjes.

Eerder schreven we al over de boot die Verstappen heeft gekocht. Maar Max heeft ook een nieuw vliegtuig aangeschaft. MV1 is daarbij wel merktrouw: zijn oude Dassault Falcon 900EX ruimt het veld voor een Dassault Falcon 8X uit 2022. Dat klinkt als een lager getal en een letter minder. Maar het is toch een upgrade. De nieuwere unit kostte drie jaar geleden nieuw zo’n 50 miljoen Euro en heeft een bereik van 12.000 kilometer op een tank peut. De vorige jet had slechts een bereik van 7.800 kilometer, waardoor bij races in Verweggistan of familiebezoeken in Brasil, onderweg getankt moest worden.

De nieuwe jet krijgt dezelfde livery als de oude met de leeuw op de staart. De oude jet blijft mogelijk trouwens in de stal staan bij Max. Dat is niet geheel duidelijk in de berichtgeving. Het aanhouden van twee jets naast elkaar is wel heel erg swaaaaaaaag, maar misschien ook wel een beetje teveel van het goede voor een nuchtere Hollander. Zelfs als hij die bij Red Bull kan stallen in Hangar-7.