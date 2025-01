Wij zagen hem niet aankomen eigenlijk…

We nemen je mee terug naar 2024. Max Verstappen is weer eens hét onderwerp van discussie in de Formule 1. Dit keer niet vanwege een briljante inhaalactie, maar omdat hij zijn mond iets te enthousiast gebruikte tijdens een persconferentie. En ja hoor, de FIA stond weer paraat met een taakstraf.

Terwijl Charles Leclerc voor een vergelijkbaar taalgebruik wegkwam met een boete, moest Max weer de volle laag krijgen. Gelijke monniken, ongelijke kappen?

Gelukkig is er Juan Pablo Montoya, de man die zelden een blad voor de mond neemt. Hij gooide er tijdens een interview een typische Montoya-uitspraak uit. “Kijk, Charles deed precies hetzelfde, maar hij kwam er makkelijk vanaf. Ze zeggen dat het vanwege de jonge fans is. Maar kom op, die kids horen die woorden op school en op de kleuterschool al. Het is 2024, niet 1950,” aldus een duidelijk geërgerde Montoya.

Max Verstappen krijgt steun uit onverwachte hoek

Montoya wijst er ook fijntjes op dat de persconferenties niet live worden uitgezonden. “Als het live zou zijn en miljoenen mensen kijken, oké, dan snap ik het. Maar dit gebeurt op een donderdagmiddag terwijl iedereen Netflix kijkt. Waarom zo’n ophef maken? Laat coureurs een keer mens zijn. Anders kun je net zo goed robots inzetten,” zegt hij met een subtiele sneer naar de huidige FIA-regels.

En toen kwam de klapper. Volgens Montoya wordt Max simpelweg zwaarder gestraft omdat hij Max is. “Als George Russell het had gedaan, zou het nieuws zijn verdwenen binnen vijf minuten. Maar als Max iets zegt, dan behandelen ze hem alsof hij een crimineel is. En toen Charles het deed? Iedereen haalde zijn schouders op. Het is gewoon niet eerlijk.”

Kortom, Montoya zegt het zoals het is: de FIA houdt van regeltjes, maar als die regeltjes wat meer consistent zouden worden toegepast, zou de sport er een stuk leuker op worden. Eén ding is zeker: Max kan bij Montoya rekenen op een stevige verdediging, scheldwoord of niet.