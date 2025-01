Met deze Ferrari F40 kun je rijden zónder te crashen

Deze gemoderniseerde F40 komt op het juiste moment.

De Ferrari F40 is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, zo werd deze maand nog eens onderstreept. In een tijdspanne van enkele dagen crashten er twee exemplaren, waaronder de F40 van Lando Norris. Misschien is het daarom geen gek idee om de techniek ietwat te moderniseren.

Stomtoevallig was Officine Fioravanti daar net mee bezig. De crashes komen voor hen dus heel goed uit. Ze zijn niet bang om iconische Ferrari’s onder handen te nemen, want eerder kwam ze al met een gemoderniseerde Testarossa. Het is overigens niet duidelijk of de legendarische Ferrari-ontwerper Leonardo Fioravanti bij dit bedrijf betrokken is.

Fioravanti heeft het uiterlijk van de F40 wijselijk intact gelaten, anders stonden de Ferrari-fans met hooivorken en fakkels op de stoep. Ze hebben zich beperkt tot technische upgrades. Het resultaat is de F40 ‘Alte Prestazioni’.

De F40 heeft om te beginnen een nieuw onderstel gekregen, met viervoudig verstelbare Öhlins-schokdempers. De remmen zijn ook opgewaardeerd: dat zijn carbon-keramische remschijven met nieuwe Brembo-remklauwen. Bovendien heeft de auto nu ABS en stuurbekrachtiging.

Volgens Officine Fioravanti is de F40 nu veiliger, meer toegankelijk en presenteert de auto – indien nodig – nog beter. Gezien de upgrades zijn dit waarschijnlijk allemaal correcte claims. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die roepen dat een F40 juist ontoegankelijk moet zijn, maar de gemiddelde eigenaar kan de upgrades waarschijnlijk goed gebruiken.

Overigens heeft Fioravanti het uiterlijk niet helemáál intact gelaten. De velgen hebben hetzelfde design, maar zijn nu groter. In plaats van 17 inch zijn ze nu 18 inch voor en 19 inch achter. Heeft Officine Fioravanti toch nog heiligschennis gepleegd…