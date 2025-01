Lezersvraag: trek jij je iets aan van de mening van een ander?

De mening van een ander als het aankomt op de keuze van je auto bedoelen we natuurlijk…

Je kunt er niet omheen de afgelopen tijd. Tesla-schaamte. Ome Elon doet maf en de deugende goegemeente staat op de achterste benen om te gillen dat Tesla’s evenredig kudt zijn als hun creator. De bumperstickers gaan als warme broodjes, niemand wil meer een Tesla (of toch wel?) en als je een Tesla rijdt ben je een nazi.

Althans, dat is wat het internet en de papieren kranten ons doen willen geloven. In de praktijk valt het best mee, merk ik zelf. Ik heb nog geen enkele sticker gezien en zelfs mijn ‘links lullen, rechts vullen-vrienden- uit de Amsterdamse Grachtengordel hebben de Tesla nog niet veroordeld.

Musk overigens wel. Hij is de nieuwe Hitler volgens hen en hij gaat de hele wereld naar de verdoemenis helpen. Ach. Ik denk maar zo, Volkswagen, BMW, Porsche en BYD hebben ook niet echt een vlekkeloze geschiedenis. Om maar wat dwarsstraten te noemen…

Trek jij je iets aan van de mening van een ander?

Ondergetekende heeft er echt zó vreselijk veel maling aan, het jeukt me totaal niet of iemand iets aan te merken heeft op de herkomst van mijn auto. Auto’s. Nee joh, wat kan mij dat nou schelen?

Kijk, als ik een Duitse pantserwagen uit de Tweede Wereldoorlog, inclusief de welbekende runentekens op de flanken als daily zou rijden en met een stahlhelm op het hoofd voor het stoplicht rechtopstaand zou schreeuwen dat iedereen moet DURCHFAHREN, SCHNELL, SCHNELL, SCHNELL… Tja, dan snap ik dat mensen me met een schuin oog aankijken.

Maar aangezien ik dat niet doe, kan het mij niet schelen wat mensen van mijn voertuigkeuze denken… En ik kan het iedereen aanraden om zo lekker vrij te denken. En om dat te doen is het natuurlijk het beste om een mooie Tesla te rijden. En laat ik die nou net voor je in de aanbieding hebben… Doch dit terzijde.

Maar goed. genoeg over mij. Wij zijn benieuwd of jij je iets aantrekt van de mening van een anders als het op autokeuze aankomt. En zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet?



Laat maar weten!!