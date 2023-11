Max Verstappen moet op zoek naar een nieuwe trainer

Max Verstappen neemt afscheid van zijn huidige trainer.

Met een zak chips doordeweeks in de simulator chillen is er niet bij voor de drievoudig wereldkampioen. Tussen de races door traint Max Verstappen om zijn fysieke gesteldheid in topconditie te houden. Dat doet de Nederlander natuurlijk niet alleen. Max Verstappen heeft daar een trainer voor.

Einde

Dat was Bradley Scanes. Was, want Max moet afscheid nemen van zijn coach. Van 2020 tot en met 2023 was Scanes de persoonlijke trainer van Max Verstappen binnen Red Bull Racing. De coach heeft zelf aangegeven wat anders te willen doen en vertrekt bij het topteam. Gisteren werd de laatste Grand Prix van het huidige seizoen verreden en daarmee komt er ook een einde aan het trainerschap van Bradley Scanes.

Dat betekent dat Max Verstappen na drie seizoenen op zoek moet naar een nieuwe trainer. Uiteraard heeft Red Bull Racing er wel een mannetje voor om dat voor de kampioen te regelen. Toch is het belangrijk dat een trainer aansluit bij je persoonlijke wensen. Het lijkt me een vereiste dat er een klik is, anders is het sporten geen reet aan. Moet wel leuk blijven hè.

Geen idee in hoeverre Bradley Scanes en Max Verstappen matties waren. Feit is dat Max Verstappen voor het nieuwe seizoen een nieuwe personal trainer krijgt. De trainer is er niet alleen tijdens het wekelijkse sporten, maar helpt ook in een stukje begeleiding voor en na de race.

Je kunt gerust zeggen dat Scanes heeft bijgedragen aan het succes van Max Verstappen. Als trainer moet je toch je pupil in fysieke topconditie houden en dat is precies wat hij heeft gedaan. Scanes zegt bij Red Bull Racing te willen vertrekken vanwege andere werkzaamheden en om meer tijd met zijn gezin door te willen brengen. Met een alsmaar groeiende Formule 1 kalender kan ik me daar iets bij voorstellen. Heel veel thuis ben je niet met zo’n baan.

De persoonlijke trainer van Max Verstappen kan in elk geval terugblikken op een gouden periode. In een werkperiode van drie jaar ook meteen drie wereldkampioenschappen neerzetten is mooi meegenomen Bradley Scanes. Die kan hij in z’n zak steken voor de begeleiding van andere personen in het vervolg van de trainerscarrière.