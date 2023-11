Tesla restaurant en drive-in bioscoop: zo staat het er nu voor

Gaat het nu eindelijk echt gebeuren met een eigen Tesla restaurant inclusief drive-in bioscoop?

Het is 2018 als Elon Musk grote plannen bekendmaakt. De ultieme Supercharger zou naar Los Angeles komen. Een laadstation waar je ook kunt eten in een Tesla restaurant én er is ook een drive-in bioscoop. Dit alles zou geïnspireerd zijn op Amerikaanse diners uit de jaren vijftig.

We zijn zes jaar later. Nog altijd is zo’n ultieme Supercharger niet operationeel. Maar dat betekent niet dat Musk zomaar wat riep. Het duurde misschien langer dan verwacht, maar eindelijk zijn er concrete ontwikkelingen te melden.

Sinds september is de bouw begonnen. De Supercharger met een 24 uur diner en bioscoop komt in Hollywood. Een toepasselijke stad in de Los Angeles county. Het adres is 7001 West Santa Monica Boulevard om precies te zijn. Met het starten van de bouw heeft de gemeente ook goedkeuring gegeven voor de komst van het bijzondere laadstation. Ook niet onbelangrijk. Ideeën zijn natuurlijk leuk, maar zonder vergunningen kom je nergens.

Elon Musk verwacht nog dit jaar open te gaan. Er komen 28 Superchargers, een restaurant en een bioscoop met twee doeken, aldus Bloomberg in 2022. Er is plek voor in totaal 200 mensen. Musk omschrijft het als een crossover van Grease met The Jetsons. Doet ‘ie toch wel weer leuk. Filmkijkers kunnen vanuit de auto eten en drinken bestellen. Wie geen auto heeft kan vanaf een ingerichte rooftop kijken naar de film.

Een film duurt toch al gauw 1,5 tot 3 uur. Een Tesla volledig opladen duurt niet zolang. Daarom zullen er enkel korte films worden vertoond met een tijdbestek van 15 tot 30 minuten. Officiële details over het project zijn er niet. Musk zelf lijkt in elk geval geen concrete informatie te willen delen.

Kijk, zo maak je iets leuks van het laden van je EV. Het feit dat er na zes jaar eindelijk schot in de zaak zit is goed nieuws voor Tesla. Nu kijken of een opening dit jaar inderdaad gaat lukken. Ze hebben nog een maand de tijd. (via Businessinsider)