Stand na GP Abu Dhabi 2023 en 6 dingen die ons opvielen

De stand na de GP Abu Dhabi 2023 is tevens de eindstand. Lees hier alles dat je moet weten over de afgelopen race.

In tegenstelling tot de GP van Dhabi 2021 was de editie van dit jaar een formaliteit. Gewoon een race die nog op de kalender staat en waarbij er niet veel op het spel staat. Althans, vooraan het veld niet. In het midden en achteraan was er nog voldoende om voor te vechten.

Daarbij mochten dit weekend maar liefst 10 test- en reservecoureurs hun kunsten vertonen. Dus het was echt een beetje een mosterd-na-de-maaltijd-race. Maar, voor voldoende teams en coureurs stond er een hoop op het spel. Een iets hogere positie is toch veel meer inkomsten voor de teams.

Zes dingen die ons opvielen aan de race

Voordat we voor het laatst dit jaar alles doornemen met je, hebben we enkele dingen die we geleverd hebben van de afgelopen race.

De RB19 is niet specifiek voor Max Verstappen ontwikkeld

Nou, we beginnen maar even met het artikel van gisteren. De consensus – buiten Nederland althans – is dat de RB19 voor Verstappen is ontwikkeld. Gisteren mochten twee reservecoureurs een uurtje rijden en dat deden ze niet verkeerd. Ja, hun snelste rondes waren niet op het niveau van Max en Sergio, maar het hele veld zat keurig binnen anderhalve seconde.

Ook bleek de afstelling een dingetje, want het duurde even voordat – met name bij Max – de Red Bull-coureurs de snelheid erin hadden. Volgens de RB-invaller Jake Dennis was de auto echter geweldig en is er geen sprake van dat de auto specifiek voor iemand is ontwikkeld en afgesteld. Teams bouwen de snelst mogelijke auto’s en de coureurs kunnen zich onderscheiden door het maximale uit te extraheren.

Wat. Een. Start.

De GP van Abu Dhabi is zelden een spannende race (ja, behalve in 2021 dus), maar de start was van ongekende schoonheid. Het was clean, het was spannend en het was heel erg close. De divebomb van Leclerc was van ongekende schoonheid. Nu weten we dat Leclerc (en Sainz) met Mercedes GP in gevecht waren, dus kon Leclerc niet 100% van zich afbijten. Dat doet hij sowieso te weinig en mag hij vaker doen van ons. De start was – eerlijk gezegd – ook geweldig omdat de rest van de race intens saai was.

Verstappen wint ook op een slechte dag

“Wed nooit tegen mij.” Was getekend, Max Verstappen. Het zag er eventjes naar uit dat het een matig weekend ging worden voor de Nederlander. Helmut Marko wedde er 500 euro op dat MV33 géén pole ging pakken. In de vrije trainingen had Verstappen het nog erg zwaar, maar in de kwalificatie wist hij alsnog pole te pakken. In de race leek het er drie ronden op dat het weleens spannend kon gaan worden, maar na de eerste serie stops was alle hoop een leuke race vervolgen als alcohol uit de Glühwein op een kerstmarkt in Colmar.

Fernando lacht, Fernando huilt

Het was een enorme verrassing 23 races geleden dat Aston Martin Racing en met name Fernando Alonso zo snel was. Heel erg tof, natuurlijk. Fernando liet het ook aan iedereen weten over de boordradio. Helaas konden ze de lijn niet doorzetten. De afgelopen race was weer duidelijk dat Alonso niet in zijn hum zat. Ook dat ging over de boordradio. Het blijft overigens wel een sluwe vos, want de brake-test op Alonso was niet heel erg netjes, maar wel typisch.

Red Bull heeft een uitdager nodig.

Of haal Red Bull weg. Maar in principe is het voor de neutrale kijker zo geen drol meer aan. Sterker nog, bij de start zaten een paar redactieleden (waaronder ondergetekende) te juichen voor Leclerc. Als je Red Bull niet meerekent dit jaar heb je een heel toffe strijd tussen McLaren, Aston Martin, Ferrari en Mercedes. Dat die grote namen nu voor de poedelprijs streden is wel jammer. Dus hopelijk weten deze teams een grote stap te maken volgend seizoen.

Verstappen heeft een uitdager nodig

Weet je, eigenlijk had Christian Horner gewoon in moeten gaan op het gesprek met Hamilton. De beste coureur aller tijden tegen de huidig drievoudig wereldkampioen. Want we kunnen wel zeggen dat Red Bull sterkere concurrenten moet krijgen, maar een auto is zo goed als de tweede rijder, aldus Kees van der Grint. 19 van de 22 races gewonnen, 1.000 rondjes aan de leiding gereden en voor het eerst een coureur die het dubbele aantal punten heeft ten opzichte van de nummer 2.

Rijderskampioenschap

Sainz en Alonso stonden beiden op 200 punten, terwijl de kwalificatie van Sainz dramatisch was (doch zijn Ferrari aanzienlijk sneller). Er veranderde wel veel aan de eindstand, overigens. Sainz ging van 4 naar 7, Alonso van 5 naar 4 en Leclerc van 7 naar 5. Geen van de Alpines haalde punten, dus Gasly blijft voor op Ocon.

De stand na de GP Abu Dhabi 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 575 2 Sergio Pérez Red Bull 285 3 Lewis Hamilton Mercedes 232 4 Fernando Alonso Aston Martin 206 5 Charles Leclerc Ferrari 206 6 Lando Norris McLaren 205 7 Carlos Sainz Ferrari 200 8 George Russell Mercedes 175 9 Oscar Piastri McLaren 97 10 Lance Stroll Aston Martin 74 11 Pierre Gasly Alpine 62 12 Esteban Ocon Alpine 58 13 Alexander Albon Williams 27 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 16 Nico Hülkenberg Haas 9 17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 6 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 6 19 Kevin Magnussen Haas 3 20 Liam Lawson AlphaTauri 2 21 Logan Sargeant Williams 1 22 Nyck de Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Hier was vooral de strijd tussen Ferrari en Mercedes het spannendst. Er zat slechts vier puntjes tussen. Ook de battle tussen AlphaTauri en Williams was een interessante. Bij de kwalificatie deden de AT-coureurs veel beter dan die van Williams. Uiteindelijk wist Mercedes de voorsprong vast te houden. Ondanks de matige prestaties van Albon en Sargeant, was de achtste plaats van Tsunoda niet voldoende om de zevende positie te pakken van Williams.

De stand na de GP Abu Dhabi 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 860 2 Mercedes 409 3 Ferrari 406 4 McLaren 302 5 Aston Martin 280 6 Alpine 120 7 Williams 28 8 AlphaTauri 25 9 Alfa Romeo 16 10 Haas 12

Kwalificatieduel

Bij Mercedes was het een hele tijd stuivertje wisselen. Dat heeft als resultaat dat Hamilton en Russell precies gelijk staan. Verder valt op dat er bij de meeste teams er een duidelijke nummer 1 is qua kwalificaties. Albon is uiteindelijk de enige die elke kwalificatiesessie sneller was dan zijn teammaat. Dit overzicht geeft aan hoe de coureurs ten opzichte van hun teamgenoten presteren, maar niet in welke mate. Zo kwam Ricciardo afgelopen kwalificatie niet verder dan P15 en Tsunoda op P6.

De stand na de GP Abu Dhabi 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 20 Pérez 2 Alonso 18 Stroll 4 Russell 11 Hamilton 11 Leclerc 14 Sainz jr. 8 Norris 15 Piastri 7 Ocon 9 Gasly 13 Hülkenberg 15 Magnussen 7 Guanyu 5 Bottas 17 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 4 Ricciardo 3 Tsunoda 4 Lawson 1 Albon 22 Sargeant 0

Snelste raceronde

Het is bijna niet meer leuk, zo. Want ook in dit overzicht staat Verstappen eenzaam bovenaan. Echter, je ziet wel duidelijk dat Red Bull en Verstappen zich richten op overwinningen, en niet zozeer pole positions en snelste rondes.

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 9 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 2 Piastri McLaren 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1 Tsunoda AlphaTauri 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Het is wel heel erg leuk dat Yuki Tsunoda zijn vertrekkende teambaas Franz Tost kon trakteren op drie ronde aan de leiding te rijden. Daarmee heeft hij dit seizoen evenveel rondes als Fernando Alonso aan de leiding gereden. Het leverde hem de Driver of the Day-trofee op.

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Lando Norris McLaren 5 Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Oscar Piastri McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1 Charles Leclerc Ferrari 1 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nou, dit was de spannendste! Want ook hier kon het nog alle kanten op. Reden voor @jaapiyo om toch even een gokje te wagen, terwijl @michaelras en @wouter meer op veilig gingen. Heel even zag het ernaar uit dat Michael zou gaan winnen, daar zijn voorspelling perfect was. Echter, de tijdstraf van Pérez (5 seconden) gooide roet in het eten. Voor het eerst wint Jaap deze poule. Hij moet dan ook verplicht roze koeken uitdelen op de redactie.

De stand na de GP Las Vegas 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (HAM, NOR, VER) 114 Michael (VER, LEC, PER) 110 Wouter (VER, PER, SAI) 99

1 punt voor juist gokken in de top 3, 5 punten voor juiste positie.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

De eerste meters van de vrije training van de GP van Bahrein worden verreden op 29 februari om 12:30.