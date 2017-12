Max Verstappen: om te winnen heb je het arschloch-gen nodig

Alterrrrr.

Het duurt nog maar even voordat de lichten uitgaan in Australië voor de eerste race van 2018, maar tot het zover is moeten we onze F1-honger stillen met interviews en ontwikkelingen naast de baan. Zo babbelden Max Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo even met het Duitse Motorsport Magazin over hun kijk op de sport en verwachtingen voor 2018. Leuk detail: beide rijders werden even lang geïnterviewd, doch Max beantwoordde in die tijd 38 vragen en Daniel slechts 17. Maak daarvan wat je zelf wil. Het is echter niet alleen de kwantiteit die telt, maar ook de kwaliteit. Was die van hoog niveau? Een bloemlezing.

Max, bij ons gesprek van vorig jaar zei je dat je graag op de cover van ons Magazine de titel ‘Verstappen en Red Bull vechten om de titel’ zou willen zien staan…

Nou ja, dat is er dus niet van gekomen. Misschien volgend jaar.

Wanneer had je door dat de titel er niet inzat afgelopen jaar?

Bij de wintertests.

Je bent altijd snel geweest in de opstapklasses en kon daarin ook altijd meedoen om de zeges. Dan kom je in de Formule 1 bij Toro Rosso en zit dat er even niet in, maar stap je over naar Red Bull en win je meteen je eerste race. Na deze goede start lijkt er nu een klein beetje de klad in te zitten. Kwam het succes misschien te snel?

Nee, het had alleen nóg sneller kunnen gaan. Maar dat is nou eenmaal zo in de Formule 1. Soms heb je een snelle auto, soms niet. Soms heb je een betrouwbare auto, soms niet.

Los van de auto lijk je zelf wel weer een stap gezet te hebben?

Jazeker. Met name in de kwalificaties ben ik beter geworden. Ik heb een beter gevoel met de auto. Maar dat is ook normaal, ik heb nu ook meer ervaring. Helaas laat het scorebord de verbetering niet helemaal zien, maar goed dat heb ik zelf niet in handen.

Je zegt dat je je verbeterd hebt in de kwalificaties. Ligt de auto je dit jaar beter of zijn het de banden?

Nee het heeft te maken met het afstellen van de auto en een beter gevoel daarvoor te krijgen. Dat heeft ook veel te maken met ervaring.

We hebben ook gepraat met je voormalige teamgenoot Carlos Sainz. Hij zei dat je als F1-coureur een Arschloch-gen nodig hebt.

Om succes te hebben in de sport? Ja. Om races en kampioenschappen te winnen moet je egoïstisch zijn. Je bent hier niet om vrienden te maken. Je wil winnen en daarvoor moet je het beste uit jezelf halen.

Wat we vaak horen is dat voor welk team je rijdt jou eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Je wil alleen maar succes hebben.

Welke kleur de auto en mijn overall heeft interesseert me inderdaad weinig. Ik wil gewoon races winnen en de snelste auto hebben. Ik heb veel vertrouwen in Red Bull Racing. Als we samen winnen, zal ik ook graag bij het team willen blijven.

Velen vinden echter ook de ‘mythe’ van een team belangrijk, zoals Sebastian Vettel in het geval van Ferrari.

Ik wil simpelweg in de snelste auto zitten.

